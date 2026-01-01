إسرائيل تفتح معبر رفح بعد ضغوط ترامب.. والأمم المتحدة تنتقد تعليق أنشطة منظمات الإغاثة في غزة

إسرائيل تتجه لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر في كلا الاتجاهين، عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء، بعد ضغوط كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الهيئة أن الضغط الأمريكي استمر خلال الأيام الماضية بالتزامن مع اجتماعات نتنياهو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن فتح المعبر سيصدر خلال الأيام القادمة بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل. وأضافت أن مناقشات حول فتح المعبر كانت قد جرت قبل لقاء نتنياهو-ترامب، إلا أنه تم تأجيل الخطوة سابقًا.

ويأتي هذا التطور بعد اجتماع نتنياهو مع ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا يوم الاثنين، حيث بحث الجانبان عدة ملفات من بينها الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.

وكانت إسرائيل تحتل منذ مايو 2024 الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت مبانيه ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة، خاصة للمرضى. وكان من المقرر فتح المعبر في أكتوبر 2025 ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك في حينه.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 أنهى الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني، وإصابة 171 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في دمار 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي أثناء التدريب ويُدرجه ضمن حصيلة 2025

أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جندي ميت في جنوب البلاد، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش لعام 2025 إلى 152 شخصًا، وفق ما أفاد المتحدث الرسمي للجيش اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن الجندي المتوفى هو الرقيب يوسف حاييم تسفي سيرلين، المتدرب في الوحدة 504، والذي تأكدت وفاته إثر إصابته أثناء التدريب في الوحدة، وسيُحتسب ضمن وفيات حوادث التدريب وليس ضمن وفيات الأمراض، ليصل عدد وفيات حوادث التدريب إلى حالة واحدة، مقابل 14 وفاة بسبب الأمراض.

وأشار الجيش إلى أنه يجري التحقيق حاليًا في 22 حالة، أو سبق التحقيق فيها، للاشتباه في انتحار الجنود، وتشمل الحالات 12 جنديًا مجندًا، وجنديًا واحدًا من القوات النظامية، و9 جنود احتياط.

ويُعد عام 2025 من الأعوام الصعبة بالنسبة للجيش الإسرائيلي من حيث عدد القتلى، إذ بلغت حالات الانتحار بين الجنود 21 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 152، وفق البيانات الرسمية.

الأمم المتحدة تنتقد قرار إسرائيل تعليق أنشطة منظمات الإغاثة في غزة

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إعلان إسرائيل عن نيتها تعليق أنشطة عشرات منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة بأنه أمر مشين، محذراً من أن هذه الإجراءات التعسفية ستزيد الوضع المتردي أصلاً سوءًا على السكان المدنيين. ودعا تورك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتغيير مسارها بشكل عاجل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الثلاثاء أنها ستعلق عمل عدد من منظمات الإغاثة اعتبارًا من يناير 2026، بحجة عدم تقديم معلومات كافية عن موظفيها الفلسطينيين، متهمة اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود بوجود صلات مزعومة بجماعات مسلحة. وأوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية أن القرار يشمل “إلغاء تراخيص المنظمات الإنسانية التي لا تفي بمتطلبات الأمن والشفافية”.

من جانبها، أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها لا توظف أي شخص يشارك عن علم في أنشطة عسكرية، مشددة على أن القرار الإسرائيلي يشكل خطرًا على موظفيها والمرضى، فيما تواصل التواصل مع السلطات الإسرائيلية ولم تتلقَ بعد قرارًا بشأن إعادة تسجيلها.

وفي السياق ذاته، قالت أثينا رايبورن، مديرة جمعية وكالات التنمية الدولية التي تضم أكثر من 100 منظمة إغاثية في الأراضي الفلسطينية، إن القرار الإسرائيلي يتيح “حالات رفض غامضة وتعسفية ومسيسة”، معتبرة أن مطالبة طرف نزاع بفحص موظفي المنظمات يعد انتهاكًا لمبادئ الحياد والاستقلال، رغم عرض الوكالات إخضاع موظفيها لتدقيق من جهات محايدة، وهو ما رفضته إسرائيل.