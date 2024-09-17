قتلى وآلاف الجرحى بتفجير إسرائيل أجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان

فجرت إسرائيل بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من “حزب الله” في أكثر منطقة في لبنان.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية، أن “أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرق لبنان والجنوب (النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور)”.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الابيض: “استشهد 8 أشخاص و2750 جريحا بينهم 200 بحالة حرجة في 100مشفى نتيجة الانفجار”.

وأصيب السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، بجروح جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.

وقالت وكالة “مهر” الإيرانية، إن “هناك مصادر تحدثت عن إصابة سفير إيران في لبنان جراء هجوم إسرائيلي سيبراني استهدف لبنان وسوريا”.

من جهتها أكدت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن “السفير الإيراني في بيروت أصيب بجروح سطحية وتم نقله إلى المستشفى”.

يشار إلى أن الـ”بيجر” هو “جهاز مناداة أو وهو جهاز إلكتروني صغير يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز”.

أجهزة pagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت