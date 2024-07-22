إسرائيل تقتل العشرات يوميا في حربها المستمرة على غزة (صور وفيديو)

تواصل إسرائيل حربها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متسببة بمقتل وإصابة عشرات الآلاف.

وفي آخر التطورات، شنّ الجيش الإسرائيلي 8 غارات على مناطق عديدة من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة، بينها المطاحن والفراحين والقرارة والشيخ ناصر، بعد دقائق فقط من إصداره أوامر بإخلاء مناطق فيها، ما أدى لمقتل 27 فلسطينيا وإصابة العشرات نتيجة القصف المكثف للمدينة.

وكانت إسرائيل أجبرت اليوم 400 ألف فلسطيني على النزوح من الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى منطقة المواصي غرب المدينة، تزامناً مع قصف جوي ومدفعي مكثف على المنطقة، وفور صدور أوامر الإخلاء بدأ الجيش الإسرائيلي عملية قصف مكثفة من الجو والبر دون إعطاء فرصة للأهالي لمغادرة هذه الأحياء.

وقصفت إسرائيل الأسبوع الفائت، منطقة المواصي، ما أسفر عن مقتل 90 فلسطينياً وإصابة 300 في سلسلة غارات استهدفت مخيمات النازحين بالمنطقة.

هذا وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 ما أسفر عن استشهاد 38983 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.