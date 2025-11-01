إسرائيل تقتل قادة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، القضاء على عنصر من “حزب الله” في بلدة كونين جنوبي لبنان. وذكر الجيش في بيانه أن القتيل إبراهيم محمد رسلان كان يشغل منصب ضابط صيانة في الحزب، وشارك في محاولات إعادة بناء بنى تحتية للحزب تشكل تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها.

وأكد الجيش أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على البلاد.

وردًّا على ذلك، أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون تعليمات لقائد الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية، مؤكّدًا أن أي اعتداء على السيادة الوطنية يُعد انتهاكًا مستمرًا للاتفاقيات بين لبنان وإسرائيل.

وأشار عون إلى حادثة سابقة في بلدة بليدا، أسفرت عن استشهاد موظف أثناء أداء عمله، واعتبرها جزءًا من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، لكن إسرائيل لم تلتزم بانسحابها الكامل من المناطق المحتلة جنوبي لبنان، واستمرت في تنفيذ ضربات جوية على مناطق متفرقة، مبررة ذلك بحماية مستوطنات الشمال، فيما يرفض لبنان هذه الاعتداءات ويطالب بوقفها فورًا.