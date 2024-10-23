إسرائيل تقتل نحو 200 طفل بالضفة وتوصل حربها العنيفة في غزة

قتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية ليرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 166 طفلاً”.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وسط المدينة، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه الطفل “عبد الله هواش”، البالغ من العمر 11 عاماً ما أدى لاستشهاده”.

كما أُصيب فلسطيني واعتقل سبعة آخرون صباح اليوم، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، وعززت انتشارها العسكري في عدة أحياء وشوارع فيها، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة فتى برصاصة في الساق”.

وأضافت: “اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب سلفيت، وقرية جلجليا شمال رام الله، ومدينة قلقيلية، وبلدة عقابا شمال طوباس، وبلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ثم اعتقلت سبعة فلسطينيين”.

وأمس، اعتقلت اسرائيل، 20 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

هذا وارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من اكتوبر 2023 إلى 760 قتيلا، بينهم 166 طفلاً.

تصعيد إسرائيلي خطير في شمال قطاع غزة

شهد شمالي قطاع غزة فجر الأربعاء، تصعيدا عسكريا خطيرا من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية لوكالة “وفا”، “بمقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال إثر استهداف منازل المدنيين، حيث أغار الجيش الإسرائيلي على منزل غرب جباليا البلد شمالي القطاع”.

وأكدت مصادر محلية “سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي وسط إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا مستخدمة القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى ضربات في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة ومحيط بركة الشيخ رضوان، واستهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا والتي كانت تؤوي نازحين، لقي 7 فلسطينيين مصرعهم”.

هذا وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره على شمال قطاع غزة مستمرا في قصف المنازل وتهجير السكان قسرا مع منع إدخال المواد الغذائية والطبية والضروريات الأساسية، حيث وسع الجيش الإسرائيلي من البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023 بلغت حصيلة القتلى 42718 قتيلا بالإضافة إلى إصابة 100282 آخرين.