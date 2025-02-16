إسرائيل تقتل وتأسر مواطنين لبنانيين وإيران تلغي جميع الرحلات الجوية

قتلت امرأة وأصيب آخرون برصاص إسرائيلي في بلدة حولا في جنوب لبنان خلال محاولتهم العودة إلى قريتهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية أسرت عنصرين من جمعية “الرسالة” أثناء توجههم لإسعاف جريحين في بلدة حولا.

كما أسرت القوات الإسرائيلية عددا من المواطنين اللبنانيين الذين دخلوا البلدة، فيما أفرجت عن عدد منهم لاحقا.

ووثقت مشاهد دخول الأهالي الى بلدة حولا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، في وقت عمد فيه الجيش الإسرائيلي المتمركز عند اطراف البلدة على إطلاق النار باتجاههم.



وفي سياق آخر، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية حسين بور فرزانه إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى لبنان حتى الثامن عشر من الشهر الجاري بطلب من الجانب اللبناني.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الأحد، علّق بورفرزانة على خبر تهديد “الكيان الصهيوني باستهداف الطائرات الإيرانية المتجهة إلى لبنان”، قائلا : “إنني لم اسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الإيرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، أنه نظرا للظروف الأمنية الخاصة في بيروت وإلغاء جميع الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الإيرانية المتجهة الى هذا البلد حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة”.

وأكد المسؤول، بأن منظمة الطيران المدني الإيرانية ستتابع هذا الأمر يوميا مردفا “إننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا”.

وكان عدد من المحتجين قطعوا طريق المطار مساء يوم الخميس، اعتراضا على عدم السماح لطائرة إيرانية على متنها ركاب لبنانيون بالتوجه إلى مطار بيروت والهبوط فيه.

هذا ورفضت إيران طلب لبنان هبوط طائرتين تابعتين لـ”طيران الشرق الأوسط” لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران، بعد رفض لبنان هبوط طائرة إيرانية في بيروت.

وقال السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني إن طهران ترحب برحلات الخطوط الجوية اللبنانية، ولكن ليس على حساب إلغاء الرحلات الإيرانية إلى لبنان.