إسرائيل تقتل 250 شخصاً وتدمّر أنفاقاً في لبنان.. روبيو يتحدّث عن السلام

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في جنوب لبنان أسفرت عن تدمير خمسة مسارات تحت أرضية ومقتل أكثر من 250 مسلحاً، ضمن نشاط قوات الفرقة 146، وفق ما نقلته وسائل إعلام بينها RT.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن العمليات نُفذت بمشاركة قوات من الألوية 226 و401 و300، وبإشراف الفرقة 146، حيث استهدفت القوات مناطق تقع جنوب خط الدفاع الأمامي بهدف إزالة ما وصفته بالتهديدات العسكرية.

وأضافت أن العمليات جرت بالتعاون مع وحدة يهلوم، وشملت تدمير خمسة مسارات تحت أرضية إلى جانب آلاف البنى التحتية العسكرية في المنطقة.

ووفق البيان، أسفرت الاشتباكات المباشرة والضربات الجوية عن مقتل أكثر من 250 مسلحاً، إضافة إلى العثور على مئات الوسائل القتالية، بينها طائرات مسيرة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقذائف آر بي جي.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدفت نحو 25 هدفاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان، شملت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية وبنى تحتية.

وأشار البيان إلى أن بعض الضربات نُفذت أثناء وجود عناصر من حزب الله داخل تلك المواقع، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، من دون إعلان حصيلة دقيقة.

كما أوضح الجيش أنه اعترض خلال الليل أهدافاً جوية وصفها بالمشبوهة في مناطق انتشار قواته جنوب لبنان، فيما أطلقت طائرات اعتراضية باتجاه أهداف أخرى فقد الاتصال بها لاحقاً، دون تفعيل صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة.

وأضاف أن حزب الله أطلق في عدة حوادث صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وقذائف هاون سقطت قرب مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي، دون تسجيل إصابات في صفوف قواته.

في المقابل، أعلن حزب الله خوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً تصديه لمحاولة تقدم قرب بلدة دير سريان، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الميداني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان تشمل غارات جوية وهدم بلدات حدودية وتفجيرات ميدانية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل ممكن، لكنه شدد على أن الأمر لن يكون سهلاً، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في حزب الله.

وقال روبيو إن واشنطن تسعى إلى جمع الجانبين على طاولة المفاوضات، مع ضرورة وجود قوة لبنانية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه، مؤكداً التزام بلاده بدعم مسار التهدئة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن سابقاً وقف إطلاق نار بين الطرفين، مع الحديث عن مسار لاحق لاتفاق دائم، في وقت لم تُستكمل فيه القمة المرتقبة في واشنطن.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة ستبذل كل جهد لضمان استمرار المحادثات نحو وقف إطلاق نار دائم لا يتم تقويضه، في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض.

من جانبه، يواصل حزب الله تنفيذ هجمات متفرقة بالمسيرات والصواريخ على القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكداً رفضه لأي تفاوض مباشر مع إسرائيل.

وتشهد مناطق جنوب لبنان عمليات عسكرية متواصلة تشمل استهداف قرى وبلدات، بالتزامن مع محاولات دولية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة.