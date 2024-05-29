إسرائيل تقدم مقترحا جديدا للمفاوضات لوقف الحرب في غزة

سلمت إسرائيل، هذا الأسبوع، مقترحا محدثا إلى الوسطاء في المفاوضات لوقف الحرب في غزة، يتضمن مبادئ عامة، بينها “الاستعداد للتحلي بالمرونة”، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي، عن مصدر مطلع على المفاوضات أن “الاقتراح المكتوب، الذي تم تقديمه للوسطاء الرئيسيين قطر ومصر، كان مفصلا وموسعا بشأن المبادئ العامة التي قدمها في وقت سابق مدير جهاز الموساد الإسرائيلي خلال الاجتماع الذي عقد في باريس، الجمعة، بمشاركة مدير الاستخبارات الأميركية ورئيس الوزراء القطري”.

وقال المصدر إن الاقتراح الإسرائيلي المحدّث يتضمن “الاستعداد للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة”، بالإضافة إلى “الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بالهدوء المستدام في قطاع غزة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل سلمت ورقة مقترحة للوسطاء المنخرطين في التفاوض بهدف إيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس، تفضي إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين.

والأحد، أبلغ مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، موقع “أكسيوس”، أن الاجتماع الذي عقد في باريس، الجمعة، “أحرز تقدما” باتجاه استئناف محادثات إطلاق سراح الرهائن في غزة.

والثلاثاء، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية عن مسؤول كبير قوله، إن “وفدا أمنيا مصريا يحاول إعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة”.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إلى طريق مسدود قبل نحو أسبوعين، وذلك بعد أيام من المحادثات في القاهرة والدوحة.

ويتواصل القتال في غزة رغم الوساطة والأمر الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية لإسرائيل، الجمعة، بالوقف الفوري للعملية العسكرية على رفح.