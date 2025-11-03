إسرائيل تقرّ مشروع قانون «الإعدام» للأسرى الفلسطينيين.. «بن غفير»: السماح للمقاتلين بالعبور جنون!

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، ومن المتوقع عرضه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء.

وينص مشروع القانون على أن الأسير المدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، أو بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام حكمًا إلزاميًا دون إمكانية تخفيف العقوبة. كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، مع عدم إمكانية تعديل الحكم النهائي.

من جهته، أكد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن هذا القانون سيكون رادعًا للمسلحين، مشيرًا إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام على من يرتكبون جرائم قتل “سيزيل أي شكوك أو تردد” في نفوسهم.

وأضاف بن غفير أن القانون يعكس “تغييرًا في المفهوم الأمني” لدولة إسرائيل.

ويأتي هذا الإجراء بعد مناقشات استمرت لشهر تقريبًا، رغم محاولات مكتب نتنياهو التواصل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإلغاء المناقشة، إلا أن الأخير رفض ذلك.

ويشكل هذا المسار أحد المسارين لإقرار عقوبة الإعدام، في حين يسعى وزير القضاء ياريف ليفين مع رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان لإنشاء “محكمة خاصة” للنظر في قضايا مقاتلي حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، بما يتيح تجاوز الإجراءات القانونية التقليدية وفرض عقوبات مشددة وفق قانون “منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950”.

ويهدف القانون أيضًا إلى إنشاء لجنة خاصة لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، تضم ممثلين عن وزارات القضاء والجيش والخارجية، مع تقديم لوائح الاتهام إلى المحكمة الخاصة فقط، ما يشكل منظومة قضائية موازية في إسرائيل.

إسرائيل تدرس السماح بعبور مقاتلي “حماس” إلى “الخط الأصفر” وسموتريتش يصف القرار بـ”الجنون”

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدرين أمنيين، أن إسرائيل تدرس السماح لعناصر من “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، بالخروج من بعض المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية إلى داخل مناطق تُعرف بـ”الخط الأصفر”، شريطة أن يعبروا دون أسلحتهم.

وأثار هذا الاحتمال جدلاً داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الفكرة بأنها “جنون تام”، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى “إيقافها فورًا”.

من جانبها، أفادت مصادر من حماس لـ”العربية الحدث” بأن مفاوضات تُجرى عبر وسطاء لإخراج عشرات المقاتلين العالقين في أنفاق برفح وخان يونس، ضمن مناطق ما تزال تخضع جزئيًا للسيطرة الإسرائيلية.

وكان نتنياهو أكد في تصريحات سابقة أن هناك “جيوبًا” لحماس داخل مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، متوعدًا بالقضاء عليها. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تسيطر حاليًا على نحو 53% من مساحة قطاع غزة، بعد انسحابها من مناطق محددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.