إسرائيل تقصف قلب طهران.. منشآت نووية وعسكرية تحت النار

أعلنت إسرائيل، فجر الأحد، تنفيذ هجمات جوية واسعة استهدفت مواقع استراتيجية داخل العاصمة الإيرانية طهران، وصفتها بأنها جزء من مشروع الأسلحة النووية الإيراني، في تصعيد غير مسبوق بين البلدين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو نفذت ضربات “واسعة النطاق” استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية حساسة، من بينها مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومقر قيادة المشروع النووي، بالإضافة إلى مقر منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيرانية (SPND).

من جانبها، أكدت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية وقوع هجوم على مقر وزارة الدفاع في طهران، مشيرة إلى أن الضربة تسببت بأضرار طفيفة في أحد المباني دون تسجيل خسائر بشرية، فيما لم تُصدر الوزارة أي تعليق رسمي حتى الآن.

وفي رد سريع، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن منشآت لإنتاج وقود الطائرات المقاتلة داخل إسرائيل تعرضت لقصف صاروخي مباشر، بالإضافة إلى هجمات طائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وشدد الحرس الثوري في بيانه على أن “الهجمات ستتواصل وتزداد حدة واتساعاً إذا استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية”، مؤكداً أن قواعد الاشتباك قد تغيرت.

كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لا تستبعد استهداف شخصيات قيادية إيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، في إطار “جهودها لإعاقة النظام الإيراني سياسياً وعسكرياً، وليس فقط تقويض برنامجه النووي”.

وبينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فرض الرقابة العسكرية حظر نشر على أربع أحداث “حساسة” وقعت خلال الليلتين الماضيتين، أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بوقوع حرائق في مخازن للنفط غرب وجنوب طهران جراء الهجمات الإسرائيلية، وُصفت بأنها “تحت السيطرة”.

في المقابل، شهدت عدة مدن إسرائيلية، مساء السبت، دوي صافرات إنذار إثر تسلل طائرات مسيرة إيرانية، وأفادت تقارير بسقوط 4 قتلى و14 جريحاً جراء ضربات صاروخية، بالتزامن مع تداول مشاهد توثق دماراً واسعاً في تل أبيب.