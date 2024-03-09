إسرائيل تُقسم غزة إلى قسمين عبر ممر «نتساريم»

أظهر تحليل لشبكة CNN الأمريكية لصور الأقمار الصناعية، أن الطريق الذي يبنيه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين، قد وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقال مسؤولون إسرائيليون إن ذلك جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر وربما لسنوات قادمة.

وتكشف صورة الأقمار الصناعية التي التقطت في 6 مارس أن الطريق الشرقي الغربي، الذي كان قيد الإنشاء منذ أسابيع، يمتد الآن من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع لـ6.5 كيلومتر ويقسم شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن جنوب القطاع. ويضم حوالي كيلومترين طريقا قائما، بينما الباقي جديد، وفقا لتحليل CNN.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الطريق الذي سُمي بـ”ممر نتساريم” سيساعد إسرائيل على إقامة موطئ قدم عمليات في قطاع غزة، والسماح بمرور القوات، وكذلك المعدات اللوجستية.

والطريق سُميّ على اسم المستوطنة الإسرائيلية السابقة في غزة “نتساريم”، وهو يتقاطع مع شارع صلاح الدين أحد الطريقين الرئيسين بين الشمال والجنوب في غزة، لإنشاء تقاطع مركزي إستراتيجي، ويبدو أيضا أنه يتصل بطريق الرشيد الذي يمتد على طول الساحل، كما تظهر صور الأقمار الصناعية.

ويخشى الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة أن تؤدي الخطط الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب إلى المزيد من تقييد حريتهم في الحركة، متذكرين أيام الاحتلال الإسرائيلي قبل عام 2005، عندما أقيمت نقاط التفتيش بين القرى المجاورة وتم بناء طرق حصرية لربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض وإلى إسرائيل.