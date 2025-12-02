إسرائيل تكشف منظومات دفاعية متطورة ضد «الطائرات المسيرة»

أعلنت إسرائيل عن إحراز تقدم كبير في منظوماتها الدفاعية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة القادمة من الحدود مع مصر والأردن. ويشمل التطور الجديد استخدام تقنيات متقدمة لرصد وإسقاط الطائرات المسيرة المشتبه في استخدامها لأغراض تهريب الأسلحة، قبل أن تشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.

وأفادت قناة “i24News” الإسرائيلية أن هذا الاختراق التكنولوجي يأتي في إطار جهود متزايدة للتصدي لاستخدام الطائرات المسيرة من قبل مهربين وتنظيمات مسلحة، مشيرة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية ضبطت مؤخرًا شحنات أسلحة مهربة عبر الحدود المصرية باستخدام الطائرات المسيرة.

وخلال مشاركته في مؤتمر “DeepSenTech”، كشف العميد بني أمينوف، رئيس دائرة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن تفاصيل هذا التقدم، موضحًا أن الأنظمة الجديدة تشمل:

أنظمة كشف دقيقة لرصد الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة.

طائرات مسيرة مضادة قادرة على اعتراض الطائرات المهاجمة.

تطوير أسلحة الطاقة الموجهة (Directed Energy Weapons) للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة في سيناريوهات متعددة.

وأكد أمينوف أن التحدي الأساسي يكمن في قدرة الطائرات المسيرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية، ما يتطلب استراتيجيات استجابة سريعة ومتكاملة بين الشركات الدفاعية الصغيرة والكبيرة.

وأشار إلى أن إسرائيل تعتبر هذه القدرات جزءًا من “منافسة تكنولوجية دائمة” مع خصومها، وهو ما يدفعها إلى تطوير حلول مرنة ومتقدمة لمواجهة تهديدات المستقبل، موضحًا أن أسلحة الطاقة المتقدمة توفر قدرة فريدة للتعامل مع “المجهول المجهول”، أي المخاطر التي قد تظهر دون إنذار مسبق.

وأضاف أن هذه التقنيات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الحماية على الحدود وحماية المنشآت الحيوية مثل المطارات والقواعد العسكرية، مع تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات المستقبلية.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في مناطق الصراع في الشرق الأوسط، سواء لأغراض تجسسية أو تهريب أسلحة.

وشكلت هذه الطائرات تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمي، ما دفع إسرائيل إلى الاستثمار في منظومات دفاعية متقدمة تشمل الرصد الإلكتروني، وأنظمة الاعتراض الجوي، والأسلحة الموجهة بالطاقة.

وتعد هذه التطورات جزءًا من مساعي الدولة الإسرائيلية للحفاظ على التفوق التكنولوجي العسكري في مواجهة تهديدات متجددة ومتطورة على حدودها.