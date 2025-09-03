إسرائيل تمنح الموساد «جائزة الأمن» بعد عملية اغتيال «حسن نصر الله»

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في قلب العاصمة بيروت قبل نحو عام، وسط ظروف معقدة وتهديد مباشر تحت النار.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ منح جهاز الموساد “جائزة الأمن الإسرائيلية” تقديراً لدوره في تنفيذ العملية، التي اعتبرت إنجازاً استخباراتياً وعسكرياً دقيقاً.

ونقلت الصحيفة عن الضابط “ج”، المسؤول عن تجنيد وتشغيل العملاء في الموساد، قوله إن العملية “ولدت عندما التقت فكرة تكنولوجية طموحة مع أفضل خبراء التكنولوجيا، وتطلبت معلومات استخباراتية دقيقة وقدرة عملياتية جريئة، وأحياناً مجازفة بالأرواح في قلب دولة معادية لتحويل المستحيل إلى ممكن”.

وأضاف أن عملاء الموساد نفذوا العملية “بشجاعة تحت النيران في قلب بيروت، وسيبقى يوم 27 سبتمبر يوماً فاصلاً في التاريخ”، في إشارة إلى تاريخ اغتيال نصر الله في 27 سبتمبر 2024.

وحل نعيم قاسم محل نصر الله بعد العملية، عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويأتي هذا في ظل استمرار وجود القوات الإسرائيلية في خمس مواقع جنوب لبنان، رغم انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وكان من المقرر أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه بحلول 26 يناير الماضي، لكن تل أبيب أبقت على وجودها العسكري في مواقع استراتيجية بحجة حماية المستوطنات الشمالية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات جوية محدودة في لبنان، معتبرة أنها تهدف إلى “إزالة تهديدات حزب الله”، وهو ما يزيد من التوترات الإقليمية ويثير مخاوف من تصعيد محتمل بين الطرفين.

اليونيفيل تدين هجوماً بالطائرات المسيرة الإسرائيلية على قواتها في جنوب لبنان

أدانت قوات الطوارئ الدولية في لبنان “اليونيفيل”، اليوم الأربعاء، تعرض قواتها لهجوم خطير نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء محاولتها إزالة عقبات تعرقل وصولها إلى موقع الأمم المتحدة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان.

وأصدرت القوة الدولية بياناً رسمياً على صفحتها في منصة “إكس”، قالت فيه إن الهجوم تضمن إلقاء أربع قنابل على موقعها، واصفة الحادث بأنه من أخطر الهجمات التي تعرض لها جنودها منذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في نوفمبر الماضي.

وأوضح البيان أن إحدى القنابل سقطت على بعد 20 متراً من موقع القوات، فيما سقطت ثلاث قنابل أخرى على مسافة حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة عادت بعد الهجوم إلى جنوب الخط الأزرق باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن اليونيفيل أبلغت إسرائيل مسبقاً بالمهمة التي كانت تنفذها في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة مروحين، وأن العمل تم تعليقُه لاحقاً حفاظاً على سلامة قوات حفظ السلام.

وأكدت اليونيفيل أن أي أعمال تعرض قوات الأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر أو تتدخل في المهام الموكلة إليها “أمر غير مقبول”، وأن أي تصرف من هذا القبيل يمثل انتهاكاً خطيراً للقرار الأممي 1701 والقانون الدولي، محملة إسرائيل مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام أثناء أداء مهامها.

ويأتي هذا الحادث في وقت تستمر فيه التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث تسعى واشنطن وتل أبيب لإنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، بينما يصر لبنان على استمرار وجودها حتى تنفيذ كامل بنود القرار 1701، بما في ذلك انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية.

وفي 28 أغسطس الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمل “اليونيفيل” حتى 31 ديسمبر 2026، مشيراً إلى أن هذا سيكون التمديد الأخير للقوات الدولية العاملة في لبنان، في خطوة تؤكد استمرار المجتمع الدولي في دعم الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد عسكري محتمل.

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف جنوب لبنان وقوات خاصة تنفذ عمليات على الأرض

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف بلدة الخرايب في جنوب لبنان، وسط أنباء عن سقوط إصابات، فيما توثق فيديوهات من موقع القصف حجم الدمار والأضرار الناجمة عن الضربات.

وفي تطور ميداني، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية ليلاً في أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان، وقامت بتفجير منزل على بعد مئات الأمتار من موقع جل الدير المحتل.

من جانبها، أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) أن مسيرات إسرائيلية ألقت صباح أمس أربع قنابل قرب عناصرها أثناء إزالتهم عوائق قرب الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اختراق إسرائيل لاتفاقيات السلام ووقف إطلاق النار مع لبنان.

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مرابض لـ”حزب الله” في جنوب لبنان بعملية دقيقة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية دقيقة أسفرت عن تدمير عدة مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس بجنوب لبنان.

وأكد بيان المتحدث باسم الجيش أن قوات لواء الجبال 810 تحت قيادة الفرقة 210 نفذت العملية خلال الليلة الماضية بعد مراقبة واستطلاع متكرر للمنطقة على مدى الأشهر الماضية.

وأشار البيان إلى أن المرابض المستهدفة كانت تستخدم سابقًا من قبل حزب الله، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يواصل جهوده لإزالة أي تهديد محتمل على أمنه.

وزير الداخلية اللبناني يعلن ضبط أكبر كمية كوكايين تم تهريبها مؤخراً ويكشف دور السعودية في العملية

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، يوم الثلاثاء، عن نجاح قوى الأمن الداخلي في ضبط أكبر كمية كوكايين تم تهريبها إلى لبنان خلال السنوات الأخيرة، وذلك في عملية أمنية نوعية.

وتفقد الحجار مكتب مكافحة المخدرات المركزي في فصيلة رأس بيروت، حيث اطلع على تفاصيل العملية من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله وعدد من الضباط. وأشاد بجهود مكتب مكافحة المخدرات والشرطة القضائية، مؤكداً أن مكافحة المخدرات تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لوزارة الداخلية اللبنانية.

وخلال العملية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 125 كيلوغراماً من الكوكايين كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل 10 غالونات بين 840 غالوناً تحتوي على زيوت وشحوم، تم تهريبها عبر سفينة وصلت إلى ميناء طرابلس قادمة من البرازيل مروراً بعمان.

وأشار الحجار إلى أن هذه العملية جاءت بناءً على معلومات وردت إلى مكتب مكافحة المخدرات اللبناني من وزارة الداخلية السعودية، وتحديداً من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة، ما ساعد في تتبع العملية وضبطها. وأضاف أن هناك موقوفين في الملف وأن التحقيقات مستمرة لتوقيف المطلوبين الآخرين.

وأعرب الوزير اللبناني عن شكره لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مكافحة المخدرات، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التنسيق لمكافحة تهريب المخدرات، مشيراً إلى نجاحات سابقة في الكشف عن عمليات تهريب أخرى.

كما ذكر أن الأجهزة الأمنية في لبنان أوقفت خلال الأسابيع الماضية 6 أشخاص قادمين من أمريكا اللاتينية عبر إفريقيا، كانوا بحوزتهم مواد مخدرة، مشدداً على أن مكافحة المخدرات تشكل أولوية قصوى لضمان أمن لبنان ومنع أن يكون ممراً للمواد المخدرة إلى الداخل أو الدول الشقيقة والصديقة.