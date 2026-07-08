إسرائيل تمنع زيارة أمين «الجامعة العربية» إلى فلسطين

أعلنت جامعة الدول العربية أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي يعتزم القيام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني والالتقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة بقرار الرفض الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن نبيل فهمي اختار أن تكون زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أولى وجهاته الخارجية، تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية ومكانتها في أولويات العالم العربي.

وأضاف المتحدث أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا صعبة داخل بلداته ومدنه، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني والطرق المخصصة لاستخدام المستوطنين، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين.

وأكد المتحدث الرسمي ضرورة محاسبة إسرائيل على ما وصفه بالانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن دعم حل الدولتين يحتاج إلى تحركات دولية فعالة ومتواصلة من الدول الداعمة للسلام العادل.

وأوضح أن هذه التحركات تهدف إلى تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بالقمع والعنف المتصاعد.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في التوترات، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ حملات اعتقال بحق الفلسطينيين، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية تجاوز 22 ألف حالة منذ بدء الحرب الأخيرة.

وتعد الضفة الغربية من أبرز مناطق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على مساحة جغرافية استراتيجية، وتخضع لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وترى معظم دول العالم أن المنطقة أرض محتلة، فيما تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو موقف أكدته محكمة العدل الدولية في قرار صدر في يوليو 2024.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة في 14 يناير الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي تشمل إدخال مساعدات غذائية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف “مجلس السلام”.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، عقب مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

كما أكدت روسيا في مناسبات عدة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشددة على موقفها الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.