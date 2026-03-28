إسرائيل تنتفض.. والسبب مصر!

أفادت صحيفة “يسرائيل هايوم” أن القرار المصري الأخير برفع رسوم عبور نقطة طابا الحدودية إلى 120 دولارًا أثار احتجاجات واسعة بين الإسرائيليين، خاصة أولئك المعتمدين على المعبر للسفر إلى الخارج.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته صباح اليوم السبت، إن رفع الرسوم يأتي في وقت اضطر فيه آلاف الإسرائيليين لتحويل رحلاتهم الجوية عبر مطار طابا بعد إغلاق الأجواء الإسرائيلية نتيجة عملية “شأغَت هآري” – التسمية العبرية للحرب مع إيران.

وأضافت أن العائلات المكونة من أربعة أفراد ستجد نفسها مضطرة لدفع أكثر من 480 دولارًا لعبور الحدود، بالإضافة إلى رسوم السيارات التي قفزت أيضًا إلى مستويات قياسية، ما يزيد العبء المالي على المسافرين بشكل غير مسبوق.

ووفقًا لـ “يسرائيل هايوم”، فقد تحول المعبر الذي كان محطة عبور سريعة دون المبيت في سيناء إلى عبء مالي على المسافرين، في حين أكدت السلطات المصرية أن الزيادة تهدف لتعويض انخفاض الإيرادات السياحية المباشرة، لكن المستخدمين الإسرائيليين عبروا عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن القرار يستغل ظروف الحرب وغياب الخيارات البديلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات السياحة الإسرائيلية بدأت تحذر عملاءها من التكاليف المتزايدة، فيما دعا بعض المسؤولين الحكوميين إلى فتح حوار مع القاهرة لتخفيف العبء عن المسافرين.

وكانت قناة “i24NEWS” قد نقلت الأسبوع الماضي عن السلطات المصرية رفع سعر عبور المعبر من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إطلاق حملات مقاطعة بين الإسرائيليين وغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات لمقاطعة مصر.

وأضافت الصحيفة أن آلاف الإسرائيليين يلجأون الآن للعبور من معبر طابا للوصول إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، مستغلين الرحلات المتصلة عبر سيناء، سواء كانوا عائلات أو طلابًا أجانب، وسط موجة هجرة عكسية من إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.

وأكد التقرير أن طابا تحولت إلى نقطة رئيسية لعبور آلاف المسافرين الإسرائيليين يوميًا، ما جعل أي زيادة في الرسوم مصدر توتر وغضب شعبي واسع.

قناة إسرائيلية تزعم تعرض حاخام يهودي لـ”معاداة سامية” داخل مطار شرم الشيخ

زعمت القناة 12 الإسرائيلية أن حاخامًا يهوديًا تعرّض لما وصفته بـ”كابوس من معاداة السامية” داخل مطار شرم الشيخ في مصر أثناء محاولته السفر إلى الولايات المتحدة.

وبحسب القناة، فإن مبعوث حركة “حباد” الدينية إلى مدغشقر الحاخام نمرود زوتا قال إنه وعائلته تعرضوا لسلسلة من الإهانات من قبل عناصر الأمن المصريين داخل المطار.

وأوضحت القناة أن الحاخام قرر مغادرة إسرائيل برًا عبر معبر طابا بعد إلغاء ثلاث رحلات جوية كان قد حجزها، وذلك بسبب الاضطرابات في قطاع الطيران، بهدف السفر من شرم الشيخ إلى بروكلين في الولايات المتحدة قبل عيد الفصح اليهودي.

وأضافت أن العائلة واجهت صعوبات عند وصولها إلى مطار شرم الشيخ، حيث طلب عناصر الأمن من المسافرين المتدينين خلع القبعات اليهودية خلال إجراءات التفتيش الأمني، وهو ما اعتبره الحاخام تصرفًا مهينًا.

كما ادعى الحاخام أن أفراد الأمن تعاملوا معهم بحدة وسخرية أثناء التفتيش، وأن زوجته وطفلهما الصغير بدآ بالبكاء نتيجة طول الإجراءات والتنقل داخل المطار.

وذكرت القناة أن العائلة تمكنت في النهاية من الصعود إلى الطائرة بعد ساعات من الانتظار، ومواصلة رحلتها إلى الولايات المتحدة.

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذر مواطنيه في مصر ودول العالم قبيل عيد الفصح

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً للإسرائيليين في الخارج، وخاصة المتواجدين في مصر، قبيل احتفالات عيد الفصح اليهودي، في ظل التوترات الإقليمية وتصاعد المخاوف من تعرضهم لهجمات.

وذكرت منصة “br7news” الإخبارية الإسرائيلية أن المجلس أشار إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت إحباط وتنفيذ هجمات ومحاولات اعتداء ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في عدة دول، من بينها استهداف كنيس في بلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى محاولة هجوم في الولايات المتحدة.

ودعا المجلس الإسرائيليين المسافرين عبر مصر، خصوصاً من خلال معبر طابا البري ومطار شرم الشيخ، إلى إخفاء أي رموز يهودية أو إسرائيلية، والامتناع عن نشر تفاصيل رحلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

كما أوصى العائدين إلى إسرائيل عبر معبر طابا بالانتقال مباشرة من المطار إلى المعبر دون المبيت داخل مصر.

وأشار مجلس الأمن القومي إلى أن إيران ووكلاءها قد يكثفون محاولات استهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج خلال فترة الأعياد، التي تشمل عيد الفصح ويوم الذكرى ويوم الاستقلال وعيد الأسابيع، نظراً للتجمعات الكبيرة للإسرائيليين خارج البلاد.

ودعا المجلس الإسرائيليين المقيمين في الخارج إلى اتخاذ إجراءات وقائية إضافية، مثل تجنب المشاركة في الفعاليات اليهودية غير المؤمنة، وعدم نشر مواقعهم أو خططهم بشكل فوري على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحذر من أي سلوك أو أجسام مشبوهة في محيطهم.