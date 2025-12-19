إسرائيل تنشر «قوة التدخل السريع» لحماية مستوطنات الضفة الغربية!

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية كشفت عن استراتيجيتها الجديدة لتأمين مستوطنات الضفة الغربية، وذلك عبر استخدام وحدة عسكرية خاصة أطلقت عليها اسم “قوة التدخل السريع”.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن استراتيجية الجيش الإسرائيلي تهدف إلى ترسيخ الوجود في الضفة الغربية عبر نشر هذه القوة على طول شرايين المنطقة، بما يضمن منع تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023 التي وصفها القائد الإسرائيلي بأنها دروس مؤلمة أدت إلى إعادة هيكلة قيادة الجيش الإسرائيلي وتعزيز قدرة الاستجابة الفورية.

وأكد القائد العسكري الإسرائيلي “س”، قائد قوة التدخل السريع، أن الوحدة التي تم تأسيسها منذ عام ضمن فرقة الضفة الغربية، لم تعد مجرد قوة تعزيز عادية، بل أصبحت وحدة استجابة سريعة لمواجهة أعمال الشغب المتعمدة وحماية المستوطنات، مشيرًا إلى أن “الصمت المخادع” يشكل أحد أكبر التحديات، إذ يمكن أن يتحول الهدوء سريعًا إلى حادث جماعي كبير في أي لحظة.

وأضاف القائد أن وحدته في حالة تأهب دائم، ويمكن تفعيلها فورًا في أي وقت، بهدف منع أي تصعيد سريع وضمان حماية المستوطنات في المنطقة.

يذك أنه بلغ توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أعلى مستوياته منذ عام 2017، وفق بيانات الأمم المتحدة، حيث أشار تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أنه في العام الحالي 2025، تم تقديم خطط لبناء نحو 47,390 وحدة سكنية أو الموافقة عليها أو طرحها للمناقصة، مقارنة بحوالي 26,170 وحدة في العام الماضي 2024، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في معدل الاستيطان.

وأشار غوتيريش في البيان المصاحب للتقرير إلى أن هذا التوسع المتواصل يفاقم التوترات في المنطقة ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، متصلة الأراضي، وذات سيادة كاملة.

هذا وتشكل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إحدى القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منذ عقود، ويعتبر توسعها المستمر أحد أبرز العوامل التي تؤجج التوترات، وقد شهدت الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة تزايدًا كبيرًا في البناء الاستيطاني، مع تعزيز الجيش الإسرائيلي قدراته العسكرية لضمان حماية المستوطنات ومنع أي هجمات مفاجئة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى ترسيخ السيطرة على الأراضي، بينما يحذر المجتمع الدولي من أن استمرار التوسع الاستيطاني يعيق أي فرصة لتحقيق حل الدولتين.