إسرائيل تنفذ حملة اعتقالات بسوريا.. «عبدي» يؤجل زيارته وانفجار مجهول بدمشق

اعتقلت القوات الإسرائيلية، يوم الأحد، خمسة شبان من محافظة درعا السورية أثناء تواجدهم في قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث كانوا في مهمة بحث عن الفطر في الأراضي الزراعية.

تأتي هذه الاعتقالات في وقت حساس، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لواء الاحتياط رقم 55 قد أنهى مهامه في منطقة جنوب سوريا بعد حوالي ثلاثة أشهر من النشاط الميداني المستمر.

وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد عملت قوات اللواء تحت قيادة الفرقة 210، ونفذت مهامًا عسكرية في هضبة الجولان ومحيطها، بالإضافة إلى مناطق أخرى في جنوب سوريا.

وذكرت القوات أن العمليات التي نفذتها كانت تهدف إلى ردع التهديدات وحماية الحدود الشمالية لإسرائيل، في إطار ما وصفته بـ “الأنشطة الدفاعية والعمليات الميدانية المتنوعة”.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات في الجنوب السوري، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته في المنطقة، مبررًا ذلك بمكافحة الوجود الإيراني وفصائل موالية له.

في المقابل، اتهمت الحكومة السورية إسرائيل بمواصلة السياسات العدوانية، متهمة إياها بخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغل في الجنوب السوري واعتداءاتها على المواطنين.

كما طالبت دمشق المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضيها، مؤكدين أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة باطلة وفقًا للقانون الدولي.

“قسد” تُعلن تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي إلى دمشق لأسباب تقنية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، التي كانت مقررة اليوم إلى دمشق، وذلك لأسباب تقنية. وأوضحت “قسد” في بيان لها أن الزيارة التي كانت تهدف إلى مناقشة دمج قواتها في المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية، ستُؤجل إلى موعد لاحق يُحدد بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وكان من المتوقع أن تركز الزيارة على تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس بين “قسد” والحكومة السورية، الذي يتضمن دمج “قسد” في الجيش السوري والمؤسسات الحكومية، مع انتهاء المهلة المحددة لهذا الاتفاق.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن التأجيل جاء نتيجة الترتيبات اللوجستية والفنية المتعلقة بالزيارة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تغيير في مسار التواصل بين الأطراف ولا في الأهداف المطروحة.

وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 ديسمبر عن التوصل إلى “تفاهم مشترك” مع الحكومة السورية، يقضي بدمج قوات “قسد” ضمن الجيش السوري، بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق عن استياء الحكومة السورية من مماطلة “قسد” في تنفيذ اتفاق 10 آذار، مؤكداً أن الحكومة لم تلاحظ أي إرادة من “قسد” للاندماج في المؤسسات السورية بشكل كامل.

لبنان يخطط لتسليم مئات السجناء السوريين إلى دمشق ضمن إطار قانوني

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن لبنان يسعى لتسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى دمشق، مع العمل على صياغة إطار قانوني يضمن تنفيذ هذا الإجراء بفعالية.

وأوضح متري في حديث لقناة “الجديد” اللبنانية أن المشروع خضع لمناقشات موسعة بين الوزراء وعرض على خبراء لأشهر، رغم اعتراضات بعض أعضاء الحكومة، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يرحب بالتعاون مع بيروت، معتبرًا أن الفرصة الحالية تقوم على علاقات متكافئة بين البلدين بعكس السابق.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود لبنانية–سورية متواصلة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث يُقدر عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية بحوالي 2300 شخص. وتم تشكيل لجان مشتركة لتحديد مصير السجناء والبحث عن المفقودين اللبنانيين في سوريا، مع استثناء من ثبت تورطهم في جرائم ضد الجيش أو تفجيرات.

وأكدت الحكومة اللبنانية حرصها على تنفيذ هذا الإجراء وفق القوانين اللبنانية والدولية، في وقت ينفي الجيش اللبناني صحة التقارير التي تتحدث عن إجبار سوريين على عبور الحدود بشكل غير شرعي.

انفجار مجهول في دمشق وسط ترجيحات بكونه تدريبات عسكرية

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية اليوم الاثنين بسماع دوي انفجار في محيط منطقة المزة بدمشق، دون تحديد السبب حتى اللحظة.

وأشارت بعض المصادر إلى ترجيحات أولية بأن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تدريبات عسكرية، فيما لم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أيام من انفجار آخر في مسجد “الإمام علي بن أبي طالب” بحي وادي الذهب في مدينة حمص، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار كان نتيجة قيام شخص بتفجير نفسه بحزام ناسف أثناء أداء صلاة الجمعة، إلا أن السلطات لم تؤكد بشكل رسمي طبيعة الحادث، سواء كان هجومًا انتحاريًا أم عبوات ناسفة.

يُذكر أن مناطق عدة في سوريا، بما فيها محافظة اللاذقية، شهدت مؤخرًا اشتباكات وأحداث عنف أسفرت عن قتلى وجرحى.