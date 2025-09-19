إسرائيل تهدد «عبد الملك الحوثي»: سيأتي دورك والعلم سيرفرف فوق صنعاء

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تهديدًا مباشرًا إلى زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، مؤكداً أن «دورك سيأتي» وأن «العلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض سيرفرف فوق العاصمة اليمنية صنعاء»، بحسب منشور للوزير على منصة إكس.

وأضاف كاتس في منشوره أن شعارات الجماعة على علمها — ومنها «الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود» — «ستُستبدل» بالعلم الإسرائيلي، وأن «أعضاء محور الشر الفاشلين» سينالون جزاءهم، في تهديد يحمل بوضوح نبرة اغتيال واستهداف قياديين.

ويأتي التهديد على خلفية تصعيد عسكري متبادل بين إسرائيل وجماعة الحوثي خلال الأسابيع الماضية، شمل ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في صنعاء وموانئ يمنية، وردوداً حوثية عبر إطلاق صواريخ وطائرات من دون طيار باتجاه مياه وموانئ إسرائيلية ومناطق داخلها.

وكان أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد إسرائيل، استهدفت مواقع عسكرية ومدنية متعددة.

وأوضح سريع أن العملية الأولى شملت استهداف هدف عسكري في يافا (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، فيما استهدفت العمليتان الأخريان مواقع إسرائيلية في منطقتي أم الرشراش (إيلات) وبئر السبع باستخدام أربع طائرات مسيرة.

وأشار المتحدث إلى أن العمليات حققت أهدافها، وأدت إلى لجوء المئات من الإسرائيليين إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي، مؤكداً أن استهداف إيلات سيستمر، وستواصل جميع عمليات الإسناد لغزة حتى “وقف العدوان عن القطاع”.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط مسيرة يمنية على فندق في إيلات، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان، وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً اعتراض صاروخ قادم من اليمن في سماء تل أبيب. ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومناطق أخرى عقب رصد الصاروخ.