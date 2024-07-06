إسرائيل تواصل  حربها على غزة.. أونروا: الظروف المعيشية في القطاع باتت لا تطاق!

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المكثفة وغير المسبوقة على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، مخلفا آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع الى 38098 قتيلا و87705 جرحى.

في السياق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، “من أن الظروف المعيشية في قطاع غزة باتت “لا تطاق” بسبب جبال النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ المؤقتة”.

وذكرت أن “الآلاف يلجؤون إلى مدارس “الأونروا والمباني الحكومية”، مضيفة أن آخرين “بدأوا بالفعل في العودة بسبب عدم وجود أماكن في مناطق أخرى”.

وأشارت إلى أن “ما يقدر بنحو 85,000 شخص غادروا منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع، خلال الأسبوع الماضي، في حين تم تهجير ما لا يقل عن 66,700 شخص آخر من شرق خان يونس ورفح في جنوب القطاع، بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة”.

بدورها، أفادت الأمم المتحدة، بأن “التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ”.

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قتل خلال الساعات الماضية 5 صحفيين في غزة والنصيرات وهم: سعدي مدوخ، أديب سكر، أمجد الجحجوح وزوجته الصحفية وفاء أبو ضبعان، ورزق أبو شكيان.