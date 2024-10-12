إسرائيل تواصل حصار شمال غزة وتقتل العشرات

لليوم السابع على التوالي، تواصل إسرائيل تضييق الخناق وتشدد الحصار على شمالي قطاع غزة لعزله عن مدينة غزة، فيما كثف الجيش عملياته لتدمير ما تبقى من منازل ومنشآت وممتلكات للأهالي شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل: “يواصل جيش الاحتلال فرض حصاره على شمال غزة لليوم السابع على التوالي، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك ويتنقل من خلال الشوارع العامة أو الفرعية* في محاولة لاستمرار تهجير عشرات الآلاف من المواطنين الذين مازالوا متمسكين وثابتين في ببيوتهم وفي مراكز الايواء، ورغم ذلك لم ينصاع أهالي الشمال لتهجيرهم نحو الجنوب”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في شمالي قطاع غزة في اليوم 372 لحربه على القطاع، إذ طوقت قواته مدينة جباليا ومخيمها وبعض المناطق المحيطة بها، حيث قتل خلال الساعات الماضية 49 فلسطينيا و219 جريحاً، فيما قتل وأصيب عشرات المواطنين وفقد آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط المسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن “القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل أكثر من 22 شخصا في حصيلة أولية وإصابة عشرات آخرين، ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال الضحايا والبحث عن المفقودين”.

إلى ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، “أوامر إخلاء جديدة وعاجلة لسكان المنقطة D5 شمالي قطاع غزة، أرفقها بخريطة توضح مناطق “الحركة الآمنة للمدنيين”.

في السياق، أعلنت نيكاراغو، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب حربها المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وقالت روزاريو موريو نائبة الرئيس وزوجته لوسائل الإعلام الرسمية: “طلب رئيسنا من وزارة الخارجية المضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة”، وأضافت أنها “ترتكب إبادة جماعية”.

وفي عمان، نظم الحراك الوطني الأردني تظاهرات في محيط السفارة الاسرائيلية، تحت شعار الحصار بالحصار، “تنديدا بقصف جباليا والمجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف التطبيع مع إسرائيل وطرد السفير”.

فيما دعت رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم، إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقالت: “يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل دولة إسرائيل، لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة”.

يذكر أنه في 6 من اكتوبر الجاري أعلنت اسرائيل، بدء عملية عسكرية في جباليا بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع هي الأعنف منذ أيار الماضي، وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الاحتلال في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 من اكتوبر 2023، حيث يشهد شمال قطاع غزة عدواناً عنيفاً يستهدف البنية التحتية والطرقات وما تبقى من المنازل، فضلاً عن عزل المناطق عن بعضها، ويترافق ذلك مع حملة تجويع ممنهجة ومنظمة تمثلت بمنع إدخال إمدادات الطعام والدواء والمياه والوقود واستهداف المخابز.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، إلى أكثر من 42175 قتيلا و98336 جريحاً.