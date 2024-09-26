إسرائيل تواصل قتل الفلسطينيين في غزة والضفة

رغم تصدّر المشهد اللبناني الأنباء، غير أنه في المقابل، تواصل إسرائيل قصفها العنيف في غزة واقتحاماتها في الضفة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى يوميا، فما آخر التطورات في فلسطين؟

ففي الضفة، “قتلت سيدة فلسطينية مساء أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة جنين”.

وذكرت وكالة وفا أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية عنزا جنوب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى استشهاد زهور عمور 37 عاماً، وإصابة أربعة آخرين بجروح”.

و”اعتقل الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي 3 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال اقتحامها لعدد من المدن والبلدات حيث اعتقلت اثنين في غربي نابلس وواحدا قرب جنين”.

كما “اقتحم الجيش الإسرائيلي أيضا، عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، منها: بلدة حجة شرق قلقيلية، جبل الطويل بمدينة البيرة، بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم، مدينة دورا جنوب الخليل، بلدة بيت كاحل شمال الخليل، بلدة الشيوخ شمال مدينة الخليل، بلدة إذنا غربي الخليل”.

وفي وقت سابق أمس، “قتل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة”.

هذا “وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، “صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون قصفهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 716 فلسطينياً، وإصابة ما يزيد على 5500 جريح واعتقال ما يزيد على 10800 أسير”، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وفي غزة، كثف الجيش الإسرائيلي، “هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط هجمات استهدفت مراكز الإيواء والنازحين”.

و”قصفت المدفعية الإسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية، شرق بلدة الفخاري، ومدينة خانيونس، فيما أطلقت الدبابات النار بشكل كثيف في المناطق الشمالية لمخيم البريج، بالتزامن مع غارات مكثفة شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع”.

كما “نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية في أرض أبو شمال غرب النصيرات، وسط القطاع، بينما شنت المدفعية قصفا متواصلا على حي الزيتون، فيما أطلقت المروحيات الإسرائيلية نيرانها على مناطق وسط القطاع”.

وقال الدفاع المدني إنه “خلال الساعات الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي 8 منازل سكنية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 53 فلسطينيا غالبتهم من النساء والأطفال، في تصعيد مستمر سافر بحق المدنيين العزل والنازحين”.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، “مقتل 28 فلسطيني و85 مصابا بقصف مناطق متفرقة من القطاع”، و”قتل 5 فلسطينيين، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”، كما “تم رفع جثة، وانتشال عدد من المصابين بقصف إسرائيلي لمنزل عائلة فارس في منطقة حي الأمل غربي مدينة خان يونس”، وانتشلت “طواقم الإسعاف قتيلة و9 إصابات جراء استهداف منزل في شارع اليفاوية بمخيم جباليا، كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف منزل عائلة السحار في بلدة جباليا، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم”.

هذا “وارتفعت حصيلة قتلى الحرب الاسرائيلية على غزة الى 41495 قتيلا و96006 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي”.