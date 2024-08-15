إسرائيل تواصل قتل الفلسطينيين بالضفة وغزة.. والدوحة تستضيف جولة مفاوضات جديدة!

مع استمرار القصف على غزة، تستضيف الدوحة محادثات جديدة لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.. فما آخر التطورات في فلسطين اليوم 15 اغسطس 2024؟

ففي الضفة الغربية، “قتل فلسطينيان وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة وسيدة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما أصيب 4 شبان آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي لدى اقحامها اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس”.

هذا وبالتزامن مع حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، مما خلف أكثر من 631 قتيلا.

وفي غزة، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة تعد حاسمة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

“وتجري الجولة بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل، فيما تغيب عنها “حركة حماس”، التي أعلنت “أنها لن تعيد التفاوض حول ما تم الاتفاق عليه سابقا”، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بالمراوغة”.

وحضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “كل الأطراف على عدم تقويض محادثات الهدنة في غزة”.

يذكر أنه ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ 314 يوما، إلى أكثر من 39965 قتيلا و92294 جريحاً.