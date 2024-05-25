إسرائيل تواصل قصف القطاع وتتجاهل قرار محكمة العدل الدولية

قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، بعد ساعات من قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل وقف عملياتها في غزة والسماح بإدخال المساعدات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل 4 فلسطينيين جراء قصف منزل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط محطة توليد الكهرباء.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء تعرض أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا والزيتون في مدينة غزة إلى قصف مدفعي عنيف، وإطلاق رصاص من آليات عسكرية إسرائيلية.

وقصفت الدبابات الإسرائيلية، محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وشارع 8 في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وشارع النفق شمالاً، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابة العشرات، مع صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.

وفي جبالياً شمال القطاع، قصف الطيران العديد من المناطق، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح، كما طال القصف المدفعي المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35857 قتيلا و80293 جريحاً.