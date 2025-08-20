إسرائيل توافق على مخطط استيطاني بالضفة.. بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة دمار غزة (فيديو)

قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بتعليق صور الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على جدران السجون، بهدف إجبار الأسرى الفلسطينيين على مشاهدتها.

وتداول إعلاميون إسرائيليون مقطع فيديو لبن غفير خلال زيارته لأحد السجون، وهو يشير إلى الصور المعلقة على الجدران، مردداً: “هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اقتحام بن غفير زنزانة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المعتقل منذ 2002 في سجن ريمون، حيث هدده قائلاً: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا”.

من جهتها، حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، ووصفت تصرفات بن غفير بأنها “استفزاز غير مسبوق” و”إرهاب دولة منظم”، داعية إلى تدخل عاجل لحماية الأسرى وتأمين الإفراج الفوري عنهم.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع هذا التهديد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، معتبرة أن اقتحام وزيارة بن غفير للأقسام المعزولة في سجن “ريمون” يمثل تصعيداً خطيراً في سياق الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

الموافقة الإسرائيلية على مخطط “إي 1” الاستيطاني لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية

وافقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على خطة البناء “إي 1” في مستوطنة معاليه أدوميم، بهدف فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية.

وصادقت الحكومة بشكل نهائي على المخطط الذي يشمل بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة قرب المستوطنة، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة مستوطنة جديدة في “عسائيل” قرب جبل الخليل تشمل 342 وحدة سكنية ومبانٍ عامة وبنى تحتية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي عن البدء في تنفيذ مشروع “إي 1″، الذي يربط معاليه أدوميم بالقدس ويقوض، بحسب المجتمع الدولي، فرصة قيام دولة فلسطينية. وأكد سموتريتش أن المشروع يتم “بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن الخطة “ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية”.

ويرى مسؤولون فلسطينيون ومنظمات حقوقية دولية، بما فيها “هيومن رايتس ووتش” و”بتسيلم”، أن المشروع يمثل أحد أخطر المخططات الاستيطانية في العقود الأخيرة، وأنه يقوّض فرص حل الدولتين ويزيد من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك قتل عشرات الفلسطينيين وتدمير مزارع ومنازل وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية تعتبر أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي خطوة مخالفة للقانون الدولي، وتدعو إلى وقفها لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان إمكانية التوصل إلى حل سياسي مستدام.