إسرائيل توجه رسالة حازمة لـ«الحوثيين»: لا تسامح مع أيّ تهديد لأمن الدولة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش الإسرائيلي وجه “ضربات استراتيجية” للحوثيين في اليمن، مشدداً على أن بلاده ستواصل العمل بقوة حتى استعادة جميع مخطوفيها في قطاع غزة.

وأضاف زامير في بيان: “الجيش الإسرائيلي يواصل العمل باستمرار في أنحاء الشرق الأوسط من أجل الدفاع وإحباط التهديدات القائمة والمتشكلة”.

وأوضح أن الهجوم الأخير استهدف أهدافاً استراتيجية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في اليمن، مؤكداً أن رسالتهم واضحة بعدم التسامح مع أي تهديد لدولة إسرائيل.

وأشار رئيس الأركان إلى جهود الجيش لاستعادة جثامين المختطفين القتلى على يد حركة حماس، مؤكداً أن العمل متواصل وأن الجيش لن يهدأ حتى تحقيق هدفه الكامل.

كما أضاف أن قيادة المنطقة الجنوبية تعمّق الضربات في مدينة غزة، مع توقع زيادة الجهود في الأسابيع المقبلة.

وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة استعادة جثمان المحتجز الإسرائيلي إيلان فايس من قطاع غزة.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أعادا الجثمان، مشيراً إلى أن فايس، الذي قُتل في 7 أكتوبر 2023 أثناء الدفاع عن كيبوتس بئيري، كان عضواً في فريق الطوارئ المحلي.

مقتل وزير الاقتصاد ورئيس حكومة “أنصار الله” في قصف إسرائيلي على صنعاء

قُتل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة جماعة “أنصار الله” اليمنية، المهندس معين المحاقري، ورئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي، إضافة إلى نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد أحمد المرتضى، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في منطقة حدة جنوبي العاصمة صنعاء، أول أمس الخميس، وفق مصدر يمني في صنعاء.

وأوضح المصدر أن عدداً إضافياً من المسؤولين أصيبوا بجراح متفاوتة خلال القصف الذي جاء أثناء اجتماعهم في المنزل، مشيراً إلى أن الجماعة تجري حالياً ترتيبات لإعلان خبر مقتل الرهوي بعد اختيار رئيس جديد خلفاً له، بعد عام من تعيينه في 10 أغسطس 2024.