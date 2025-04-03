إسرائيل توسّع عمليتها العسكرية في غزة.. قتلى واعتقالات بالضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي سلسلة ضربات دامية على قطاع غزة خلفت عشرات القتلى بينهم أطفال، ومع تصاعد العمليات العسكرية، أطلقت إسرائيل إنذارات لإخلاء مناطق في شمال غزة، فيما أدانت حركة “حماس” وعدة دول عربية قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليميني المتطرف بزيارة للمسجد الأقصى.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه”في قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء مناطق عدة في الشمال، منها بيت حانون، جباليا، تل الزعتر، الشيخ زايد، ومخيم جباليا، بعد اعتراض صاروخين أُطلقا من القطاع. ودعا السكان إلى التوجه غربا نحو مراكز الإيواء”.

بدوره، أعلن الجيش “تنفيذ ضربة استهدفت مقاتلين من حركة “حماس” داخل مبنى تابع لوكالة الأونروا في جباليا، وأفاد الدفاع المدني بمقتل 19 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، كما أعلن عن 16 قتيلا في غارة على جباليا، و15 في رفح والنصيرات، بينهم نازحون وأطفال”.

ونقلت “رويترز” عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله، “إن الجيش يقوم بـ”تجزئة” قطاع غزة والسيطرة على مساحات منه لاستعادة الرهائن، وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس توسيع العملية، مشيرا إلى خطة للسيطرة على “مناطق شاسعة” وضمها إلى مناطق أمنية”.

في سياق متصل، أعلنت بريطانيا “رفضها توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة”، معربة عن “قلق عميق” إزاء استئناف القصف، ومشددة “على احترام القانون الإنساني الدولي”.

وكانت ‏وزارة الصحة في غزة، أفادت “بارتفاع عدد القتلى إلى 1066 والمصابين إلى 2597 منذ استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب على القطاع في 18 مارس الماضي”.

“حماس” ترفض مقترح إسرائيل الأخير وتتهمها

أكدت حركة “حماس”، “رفضها للمقترح الإسرائيلي الأخير بشأن اتفاق تبادل الأسرى”، مشيرة إلى أن “الوسطاء يبذلون جهودا لتقريب وجهات النظر بين الجانبين”.

وأوضح مسؤول في الحركة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن “حماس” لن تقبل مثل هذه المقترحات ولن نتعاطى معها ونمتنع عن الرد عليها”، في إشارة إلى “موقف الحركة الرافض للورقة التي قدمتها إسرائيل للوسطاء”.

وكانت مصادر في الحركة صرحت بأن “حماس” أبلغت الوسطاء بأن المقترح الإسرائيلي الأخير، ينسف المقترح الذي وافقت عليه الحركة من قبل الوسطاء قبل أيام”.

هذا “وتشترط إسرائيل إفراج “حماس” عن الجندي الأمريكي أليكسندر إيدان قبل بدء تنفيذ الاتفاق، كإجراء “حسن نية” ودون مقابل، وإطلاق سراح 10 جنود إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل 120 أسيرا محكومين بالمؤبد و1111 أسيرا من قطاع غزة، وتسليم حماس 16 جثة لإسرائيليين في اليوم العاشر، مقابل إفراج إسرائيل عن 160 جثة لفلسطينيين، وتقليص مدة الاتفاق إلى 40 يوما فقط، مع بدء مفاوضات جديدة في اليوم الثاني حول “مبادئ جديدة”، كما تضمن المقترح الإسرائيلي إدخال بند ينص على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ورفض أي انسحاب إسرائيلي من القطاع، مع إعادة تموضع القوات الإسرائيلية داخله، كما يشترط وضع آلية تضمن إيصال المساعدات للمدنيين فقط، وفقا للرقابة الإسرائيلية”، بحسب “أسوشيتد برس”.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “مقتل الشاب حمزة محمد سعيد خماش خلال عملية دهم إسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس”، فيما أفادت وكالة “وفا” باعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم شقيق القتيل.

الأوقاف المصرية والأزهر يحذّران من اقتحام بن غفير للأقصى

أدانت وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف بأشد العبارات، “اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى “في استفزاز لمشاعر المسلمين بثالث أيام عيد الفطر”.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، أن “ما قام به بن غفير بحماية من شرطة “الاحتلال الإسرائيلي” هو “تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك”.

وأكدت الوزارة أن “ما تقوم به إسرائيل من انتهاك لحرمة المسجد الأقصى الذي هو مكان عبادة خالص للمسلمين، يمثل تجاوزا سافرا للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية”، مؤكدة أن “هذه الأفعال المتطرفة لا تضر بالسلام فقط، بل تسهم في زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وشددت على أن “استمرار هذه الانتهاكات يهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ مواقف رادعة وفعّالة لوقف هذه التصرفات الاستفزازية. محذرة من أن “السكوت عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع واندلاع موجة غضب واسعة قد تتسبب في تداعيات خطيرة”.

وكانت وصفت حركة “حماس” زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بأنها “تصعيد خطير” واستفزاز ضمن “حرب إبادة جماعية، وأدانت السعودية والأردن الخطوة، متهمتين إسرائيل بالاستمرار في انتهاك حرمة الموقع.

من ناحية أخرى، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى بودابست فجر الخميس، متحديا مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن وزير الدفاع المجري استقباله له في المطار، مشيرا إلى أن “الزيارة تجري بدعوة من رئيس الوزراء فيكتور أوربان وتستمر أياما عدة”.

إلى ذلك، أعلنت المجر، اليوم الخميس، “انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد”.

وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: “قررت الحكومة (المجرية) الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد “إم تي آي”، أكد جولياس، أن الحكومة “ستبدأ، يوم الخميس، إجراءات إنهاء الصلاحيات وفقًا للدستور والإطار القانوني الدولي”.