إسرائيل توسّع حضورها الأمني في «أرض الصومال».. تحركات عسكرية سرية

أفادت صحيفة «التلغراف» البريطانية، وفق ما نقلته مصادر أمنية، بأن العلاقات بين إسرائيل وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي دخلت مرحلة تعاون جديد يشمل تدريبات أمنية ومحادثات عسكرية، في تطور وُصف بأنه قد يعمّق التوترات في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

وأكد التقرير أن هذا المسار جاء بعد إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم كدولة مستقلة في ديسمبر الماضي، تلاه تسريع خطوات التعاون عبر تعيين سفراء في أبريل، والاتجاه نحو فتح سفارات متبادلة في مايو، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأشار التقرير إلى عودة عناصر من القوات الخاصة في «أرض الصومال» بعد تلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة في إسرائيل، إضافة إلى تدريب نحو 50 ضابطًا داخل تل أبيب، في مؤشر على اتساع التعاون الأمني بين الجانبين.

وذكر المصدر أن وفدًا إسرائيليًا التقى رئيس الإقليم عبد الرحمن عرو في القصر الرئاسي، حيث جرت مناقشة منظومة «القبة الحديدية» بهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي، خصوصًا في مواجهة تهديدات محتملة مرتبطة بالحوثيين في اليمن، مع ترجيحات بإمكانية توسع أمني إسرائيلي في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية.

في المقابل، حذّر خبير الشؤون الأفريقية حسن نور في حديث لـ«الشرق الأوسط» من أن هذا التعاون قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، مؤكدًا أنه يمسّ سيادة الدول ويعيد رسم خرائط النفوذ الأمني في القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في توغل إسرائيلي أوسع وتهديد توازنات الأمن الإقليمي.

كما شددت جامعة الدول العربية في بيان سابق على رفض هذا المسار، محذرة من «تعميق بؤر التوتر» في القرن الأفريقي، خصوصًا مع إعلان الإقليم الانفصالي قرب افتتاح سفارة في القدس المحتلة، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا سياسيًا إضافيًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المواقف الرافضة صوماليًا وعربيًا، وسط تحذيرات من احتمال توسع المواجهات السياسية وربما العسكرية بين مقديشو والإقليم الانفصالي إذا استمر هذا المسار. توسيع النفوذ الإسرائيلي في القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى مزيدٍ من التعقيد في المشهد الأمني بالمنطقة.

ومنذ إعلان الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم، صدرت مواقف عربية وصومالية رافضة لهذه الخطوة، مع تحذيرات من تداعياتها على استقرار المنطقة، فيما دعت جامعة الدول العربية إلى تجنّب أي خطوات من شأنها تعميق التوتر في القرن الأفريقي.

ويُعد إقليم «أرض الصومال» منطقة انفصالية أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال، دون اعتراف دولي واسع، بينما يمثل القرن الأفريقي أحد أكثر المناطق حساسية من حيث التنافس الجيوسياسي وطرق التجارة والممرات البحرية.