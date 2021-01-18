إسرائيل تُسجل حالات «شلل» في الوجه بعد تلقي لقاح كورونا

وزارة الصحة الصهيونية، أعلنت يوم السبت، أن حوالى 13 شخصاً أصيبوا بشلل في الوجه، بعد تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، مُشيرة إلى أن التقديرات ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك.

وعلى الرغم من مخاوف العاملين في قطاع الرعاية الصحية، نتيجة هذا الأثر الجانبي للقاح، أوصت الوزارة بإعطاء الجرعة الـ2 لكن بعد انتهاء شلل الوجه.

وقال أحد الذين أصيبوا بهذا الأثر الجانبي، إنه استمر 28 ساعة على الأقل، من دون وجود أي آلام أخرى، مشيراً إلى تردده تجاه الحصول على الجرعة الثانية.

ووفقا لماذكرت صحيفة “الأندبندنت” أن الإصابات بالفيروس لا تزال تسجل ارتفاعاً ملحوظاً مع إحصاء أكثر من 9 آلاف إصابة يومية.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، سجل الكيان الصهيوني منذ بدء انتشار الوباء أكثر من 543 ألف إصابة بينها 3950 وفاة.

وعبّر الكيان الصهيوني عن أمله في إنهاء أزمة وباء “كورونا المستجد” بحلول مارس المقبل، قبل الانتخابات الـ4 خلال عامين.