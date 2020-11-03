إسرائيل.. تُسجل 811 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الصهيونية، أمس الاثنين، عن تسجيلها 811 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 811 لتصل إلى مستوى 315589 حالة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة أنها رصدت 26 وفاة جديدة جراء المرض ليصل إجمالي ضحايا الجائحة إلى 2579 متوفيا.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن 9644 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج من الفيروس، بينهم 385 في حالات حرجة و163 بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعية، بينما يبلغ عدد المتعافين 303366 شخصا.

وكان الكيان الصهيوني الدولة الأولى في العالم التي فرضت إغلاقا عاما 2 حيث أعلنت قيودا واسعة في 18 سبتمبر لكنها بدأت بتخفيفها في أكتوبر.

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