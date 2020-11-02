إسرائيل تُشارك في معرض «آيدكس» للأسلحة بالإمارات

يُشارك الكيان الإسرائيلي بمنتجات عسكرية في معرض الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعلنت شركات دفاع إسرائيلية عديدة مثل رافائيل و آي إي آي عن مشاركتها بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس في أبوظبي بشهر فبراير المقبل.

وبحسب ما أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، فقد تم تسهيل حضور الشركات الإسرائيلية في معرض مبيعات الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وذلك في اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

يُشار إلى أن رافائيل وIAI، هما من أكبر مصنعي المعدات العسكرية في إسرائيل، وستنضمان إلى الجناح الإسرائيلي الذي يضم شركات أخرى مثل سمارت شوتر، التي تصنع أنظمة خفيفة الوزن مضادة للطائرات بدون طيار.

وهناك شركات أخرى مثل بيرد إيروسيستمز، وهي شركة متخصصة بأنظمة المراقبة الجوية والبحرية والبرية والاستخبارات والرصد، وستعلن وزارة الدفاع عن الشركات الأخرى التي ستشارك وعن المنتجات التي سيسمح لها بعرضها.

ومن المرجح أن تعرض رافائيل نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم القبة الحديدية، ونظام الحماية النشط Trophy للمركبات المدرعة، وأنظمة تشويش إلكترونية ورادارات، بحسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.

وتمت دعوة الشركات الإسرائيلية للعرض في آيدكس بعد أن وقع المنظمون اتفاقية مع معرض الدفاع الإسرائيلي (ISDEF)، وستشارك شركات دفاع خليجية في المعرض الإسرائيلي المقرر عقده في يونيو المقبل.