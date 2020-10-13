إسرائيل تُعلن تصدير مُنتجات إلى الإمارات عبر «مصر» قريبا

أعلنت هيئة البث الصهيونية عن وصول أول سفينة شحن ‎بحرينية قريبا إلى ميناء ‎حيفا قادمة من ‎ميناء خليفة بن سلمان.

وبحسب الهيئة، كشف مدير عام شركة MSC Israel عيدني سيمكين، أن كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرينية، مهتمين بتعزيز التعاون مع الكيان الصهيوني.

وكشفت الهيئة الصهيونية عن بداية خط بحري جديد قريبا لتصدير منتجات صهيونية إلى الموانئ الإماراتية عبر ميناء بورسعيد في مصر، ومنه إلى أبو ظبي وجبل علي في دبي.

ووصلت إلى ميناء حيفا، يوم أمس الاثنين، أول سفينة شحن ‎إماراتية من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي، من المنتظر فتح خط بحري أسبوعي بين البلدين.

وأبحرت سفينة الحاويات على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة حسب مانقلت وكالة “سبوتنيك”.