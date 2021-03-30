إسرائيل تُعيد فتح معبر طابا الحدودي مع مصر

أعاد الكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء فتح معبر طابا الحدودي مع مصر بعد إغلاقه منذ بداية جائحة كورونا، ما يسمح للسائحين بالعبور إلى شبه جزيرة سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي. وفقا لفرانس برس.

وهذه الخطوة هي الأحدث نحو عودة الحياة إلى طبيعتها في إسرائيل التي لقحت أكثر من نصف السكان ضد فيروس كورونا، وهو أسرع معدل تلقيح بالنسبة لعدد السكان في العالم.

وبدءا من الثلاثاء وحتى 12 أبريل المقبل، سيتمكن 300 صهيوني من المرور عبر طابا للتوجه إلى البحر الأحمر كل يوم.

ومن شروط العبور أن يكون بحوزة المسافر شهادة تلقيح أو ما يسمى “جواز مرور أخضر” أو شهادة تعافي من الإصابة بالفيروس، إضافة إلى نتيجة سلبية لاختبار كورونا قبل أقل من 48 ساعة في كلا الاتجاهين.

وحققت حملة التطعيم الصهيونية الناجحة مكاسب في مكافحة الفيروس. وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا الذي بلغ 800 في نهاية الشهر الماضي، انخفض إلى 467 حالة.

من جهة أخرى، حذرت هيئة مكافحة الإرهاب الصهيونية من تهديدات إرهابية عالمية خلال فصلي ربيع وصيف 2021، وأتت على ذكر مصر وسيناء على وجه التحديد.

وقالت في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “في أعقاب الانخفاض الذي طرأ على عدد مرضى كورونا من المتوقع أن يزداد حجم السياحة خارج البلاد كثيرا خلال الأشهر القادمة”.

وذكرت الهيئة أن سيناء تعتبر من المناطق التي يمكن أن تعمل فيها تنظيمات متطرفة مثل داعش، وحذرت من ضرب أهدافصهيونية في دول بالشرق الأوسط يزورها سياح صهاينة مثل الأردن ومصر.