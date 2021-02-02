إسرائيل تُناقش الاستعداد لهجوم محتمل على إيران

عقد رئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الاثنين، اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، لمناقشة الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأفادت قناة “كان” العبرية، بأن نتنياهو ناقش في اجتماع ضم وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ومسؤولين في وزارتي الجيش والمالية، تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح خطط عملياتية متوقعة ضد إيران.

يأتي ذلك فيما دعا نتنياهو، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، لبحث “المستجدات المتعلقة بالشأن الإيراني”.

وبحسب تقديرات الإعلام الإسرائيلي، فإن الكابينيت سيبحث “رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، والتحذير الأمريكي بأن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي، واحتمال عودة سريعة للإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاق النووي، والتفجير في محيط السفارة الإسرائيلية في الهند، ومحاولات انتقامية إيرانية أخرى”.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأسبوع الماضي، أنه أمر الجيش بإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.