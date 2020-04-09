إسرائيل.. حصيلة الوفيات بكورونا تبلغ 79 شخصاً

ارتفاع عدد الإصابات في الألااضي المحتلة إلى 9755. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي المحتلة ارتفع حتى اليوم الخميس إلى 9755، فيما بلغت حصيلة الوفيات 79 شخصا.

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في الأراضي المحتلة خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ351 حالة جديدة، وأكدت الوزارة أن 165 من إجمالي عدد المرضى في حالة خطرة، ولا يزال 119 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت الوزارة 8 وفيات جديدة بكورونا أمس الأربعاء و6 صباح اليوم الخميس.

في الوقت نفسه، بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 864 شخصا.

اقترح تصحيحاً