إسرائيل: سنردّ قريبا على إيران لكننا لا نريد حربا شاملة

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، “إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يدرس خياراته”، مضيفا: “لن نقف مكتوفي الأيدي، بعد أن شنت إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق على البلاد”.

وأضاف داني دانون، لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: “ما حدث الليلة الماضية كان ردًا غير مسبوق، وكما قلت اليوم في مجلس الأمن سيكون ردًا قويًا ومؤلمًا للغاية، وسيكون قريبا”.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: “أعتقد أنهم يعرفون أن لدينا القدرة على الوصول إلى أي وجهة في الشرق الأوسط وأن الأمر متروك لنا لاتخاذ قرار بشأن كيفية القيام بذلك وما الذي نستهدفه”.

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل تستمع إلى رسالة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن المواقع النووية الإيرانية لا ينبغي استهدافها في الرد الإسرائيلي الوشيك، قال دانون: “يجب أن تكون مسؤولية الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية الأخرى منع إيران من تحقيق القدرات النووية، وإلا فسيكون الأوان قد فات”.

وأشار دانون، إلى أن “إسرائيل لا تريد أن ترى تصعيدًا أو حربًا، لكنه أصر على أنها سترد على إطلاق الصواريخ الإيرانية على نطاق واسع”، مضيفا: “يتعين علينا أن نجعله ردًا محسوبًا لأننا لا نريد أن نرى حربًا شاملة مع إيران، هم أيضًا لا يريدون ذلك”.

وأضاف: “من الأفضل لهم أن ينظروا إلى ما حدث في بيروت وغزة قبل أن يبدأوا حربًا معنا”.

وكانت إيران أطلقت، في الأول من أكتوبر الجاري، وابلًا من حوالي 200 صاروخ باليستي على أهداف عسكرية إسرائيلية.