إسرائيل.. صندوقا بمليار دولار لدعم شركاتها المتأثرة من تفشي كورونا‎

أنها تتوقع تراجعا أشد في إيراداتها بداية العام مقارنة مع تقديراتها السابقة، بسبب فيروس كورونا [عرب48]

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حكومته ستؤسس صندوقا بأربعة مليارات شيقل (1.2 مليار دولار) لمساعدة الشركات الإسرائيلية المتأثرة من تفشي فيروس كورونا عالميا.

وأضاف نتنياهو، أن وزير المالية موشي كاخلون، وضع خططا بشأن الصندوق سيعرضها أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم. ولم يتسنَ حتى الآن معرفة المزيد من التفاصيل.

وكانت شركة العال الجوية الإسرائيلية ذكرت اليوم، أنها تتوقع تراجعا أشد في إيراداتها بداية العام مقارنة مع تقديراتها السابقة، بسبب فيروس كورونا، حيث طلبت الشركة دعما حكوميا.

من جهته أكد بنك إسرائيل المركزي، قبل أيام أن ”أثر تفشي كورونا محدود على الاقتصاد، لكن إذا تدهور الوضع فإنه مستعد لانتهاج السياسات النقدية الملائمة“.

اقترح تصحيحاً