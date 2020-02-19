إسرائيل.. عرّاب الاقتحامات لـ«الأقصى» متهم بالسرقة

متهم بالسرقة وعرقلة إجراءات قضائية [انترنت]

اتهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، العضو السابق في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب ” الليكود”، وعرّاب الاقتحامات للمسجد الأقصى، الحاخام يهودا غليك بالسرقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إنها اعتقلت الحاخام غليك مساء أمس (الثلاثاء) من منزله.

وأضافت “قامت الشرطة بأعمال تفتيش في شقته، بالاستناد إلى أمر محكمة”، وتابعت إن غليك “متهم بالسرقة وعرقلة إجراءات قضائية”.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية غليك في ساحات المسجد الأقصى، الثلاثاء، “بعد أن دخل باحة المسجد دون إذن وتجوّل في المكان خلافا للقوانين”، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزله بعد الأفراج عنه في ساعات المساء بتهمة السرقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إن غليك اعتقل من منزله “للاشتباه فيه بسرقة مواد التحقيق، قبل مغادرته غرفة الاستجواب”.

ولم تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل أو الإيضاحات، حول أسباب التوقيف.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية أخلت اليوم (الأربعاء) سبيل غليك بشروط مقيدة، دون أن توضحها.

وغليك هو عرّاب الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ويقوم باقتحامه بشكل متكرر.

ومنذ العام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين، باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

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