إسرائيل على موعد مع انتخابات مبكرة.. البرلمان يصادق على حلّ نفسه

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا ينص على حل نفسه تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 27 أكتوبر المقبل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تمويل الأحزاب، الذي يتضمن إنهاء عمل البرلمان وخروجه إلى عطلة برلمانية اعتبارًا من 17 يوليو الجاري.

وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائبًا، دون تسجيل أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت، ما يفتح الطريق أمام بدء الإجراءات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق عزمه المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا رغبته في تحقيق الفوز والاستمرار في قيادة الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي خطوة حل الكنيست في ظل أجواء سياسية داخلية تشهد نقاشات واسعة حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية، وسط تحديات مرتبطة بالملفات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل خلال المرحلة الحالية.

ويؤدي حل الكنيست إلى إجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية منافسة بين القوى المختلفة حول قيادة المرحلة المقبلة.

وشهدت إسرائيل خلال السنوات الماضية أزمات سياسية متكررة أدت إلى تنظيم عدة انتخابات مبكرة، وسط خلافات حادة بين الأحزاب حول القضايا الأمنية والاقتصادية وإدارة الملفات الداخلية.