إسرائيل.. عملية برية واسعة في غزة تزامنا مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بدء عملية برية جديدة في جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية طوفان الأقصى العام الماضي، بالتزامن مع إطلاق قذائف من القطاع مع بدء مراسم إحياء مرور عام على هجوم 7 أكتوبر.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة “حماس” في جميع أنحاء قطاع غزة.

وتحدث الجيش عن إطلاق 4 قذائف من غزة بعد دقائق فقط من بدء مراسم إحياء ذكرى “طوفان الأقصى” التي استهدفت إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وذكر الجيش في بيان “تم رصد عبور 4 قذائف من جنوب قطاع غزة، وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي 3 من هذه المقذوفات وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة”.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وتزامن ذلك مع استمرار الغارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وكشفت مصادر فلسطينية عن مقتل 3فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلين بمنطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وأكدت مصادر طبية إصابة 7 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار من مسيّرات استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع.، وإصابة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة.

واستهدفت الغارات الاسرائيلية خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط القطاع، وتسبب القصف في إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم أطفال.

وأكدت مصادر طبية في وقت سابق أن 68 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر أمس الأحد.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن أربع قذائف، على الأقل، أُطلِقت من قطاع غزة، بعد دقائق فقط على بدء مراسم إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023.

وقال الجيش، في بيان: «في أعقاب صفارات الإنذار التي دوّت الساعة 06:31 في تجمعات سكانية عدة، قرب قطاع غزة، جرى رصد عبور أربع قذائف من جنوب قطاع غزة». وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «ثلاثة من هذه المقذوفات، وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة».

وتُحيي إسرائيل، الاثنين، ذكرى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» الفلسطينية على أراضيها، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.