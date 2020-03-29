إسرائيل: ميركل ترفض طلب نتنياهو بتزويدهم أجهزة تنفس صناعي

ألمانيا تعاني هي الأخرى نقصا في أجهزة التنفس،وأنها “أقرضت” فرنسا مؤخرا المئات منها [فلسطين اون لاين]

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن نتنياهو طلب مؤخرا من ميركل في اتصال هاتفي، تزويد “إسرائيل” بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة تفشي كورونا.

حيث رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طلبا لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتزويد هذا الكيان بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة فيروس كورونا، بحسب إعلام عبري.

ولم تحدد الصحيفة تاريخ الاتصال، إلا أن مكتب نتنياهو كان قد نشر الثلاثاء بيانا أوضح فيه أن الأخير هاتف المستشارة الألمانية، حيث بحثا سبل التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس.

ورفضت ميركل طلب نتنياهو، مؤكدة له أن ألمانيا تعاني هي الأخرى نقصا في أجهزة التنفس، لاسيما وأنها “أقرضت” فرنسا مؤخرا المئات منها، وفق ذات المصدر.

وفي تعليق له، رفض مكتب نتنياهو نفي أو تأكيد الواقعة، وقال للصحيفة “لا نتطرق لتفاصيل المكالمات بين الزعماء”.

ويتزايد الطلب العالمي على أجهزة التنفس الصناعي في ظل تفشي وباء كورونا الذي يهاجم الرئتين.

وقفز سعر الجهاز الواحد 10 أضعاف، وتقدم الاحتلال بطلبات عديدة للحصول على أجهزة التنفس من دول مختلفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله، إنه “ليست هناك إمكانية على ما يبدو لإحضار أي شيء من أوروبا، حيث يجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أنفسهم”.

فيما قال مسؤول آخر لم تسمه الصحيفة أيضا، إن “هناك انقضاض عالمي على الأجهزة ذات الصلة- وتصارع إسرائيل للحصول عليها بشتى الطرق”.

وكانت قناة “كان” الرسمية كشفت الأربعاء، أن فريقا مشتركا تم تشكيله بقيادة رئيس الموساد ورئيس “مجلس الأمن الاسرائيلي” مائير بن شبات لشراء المعدات الطبية اللازمة من الخارج.

وأضافت أن الفريق يستعد لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، من الولايات المتحدة ودول خليجية (لم تسمها).

وأوضحت أن لدى “إسرائيل” حاليا نحو 3 آلاف جهاز تنفس، إلا أنه في حال استمرار معدل الإصابة الحالي الذي يتضاعف كل 3 أيام فسوف تصل الأمور إلى وضع مقلق يتعين الاستعداد له.

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