إسرائيل واليونان وقبرص تطلق خطة عمل عسكرية مشتركة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن توقيع خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري مع اليونان وقبرص لعام 2026، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي في نيقوسيا، عاصمة قبرص، بهدف تعزيز التنسيق العسكري والاستعدادات الدفاعية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وترأس الوفد الإسرائيلي في الاجتماع العميد أميت أدلر، رئيس قسم التعاون الخارجي في الجيش الإسرائيلي، حيث التقى بنظيريه اليوناني والقبرصي لبحث تفاصيل خطة العمل السنوية، والتي تتضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة تشمل تدريبات وتمارين عسكرية مشتركة، تشكيل مجموعات عمل في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى حوار استراتيجي حول القضايا العسكرية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن التوقيع على هذه الخطة يمثل خطوة مهمة لتعميق التعاون العسكري بين الدول الثلاث، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في شرق البحر المتوسط، في وقت يشهد فيه الإقليم توترات متصاعدة بشأن الموارد البحرية وحدود المناطق الاقتصادية.

ويأتي هذا التطور عقب مناقشات مطولة حول إمكانية إنشاء “قوة رد سريع” مشتركة تضم نحو 2500 جندي، موزعين بحوالي 1000 جندي من كل من إسرائيل واليونان و500 جندي من قبرص، بحيث يمكن نشر هذه القوة بسرعة عبر البر أو البحر أو الجو عند حدوث أي أزمة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الردع أمام التحركات العسكرية المحتملة لتركيا في المنطقة، مع مشاركة كبيرة من القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية وإدارة العلاقات الخارجية للجيش الإسرائيلي.

وجاء التوقيع على الخطة بعد زيارة رسمية لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، حيث عقدوا قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشوا خلالها آليات تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الاستعدادات الدفاعية المشتركة.

هذا وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترات متكررة منذ سنوات، بسبب النزاعات على الحدود البحرية وحقوق استغلال الموارد الطبيعية بين تركيا والدول المجاورة.

