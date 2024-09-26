إسرائيل ولبنان تعلّقان على أنباء وقف إطلاق النار

قصف الطيران الإسرائيلي بلدات عدلون وأنصارية والبيسارية والطيبة وجبشيت ومجرى نهر الليطاني ومرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان، وبلدات النبي عثمان والقصر وحوش السيد الحدودية في قضاء الهرمل شرق لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، “مقتل 3 أشخاص وجرح 17 بغارات إسرائيلية على بلدات قضاء صور جنوبي لبنان”.

فيما أفادت وكالة “سبوتنيك”، عن “وقوع قصف إسرائيلي استهدف شمال قضاء الهرمل، بالقرب من معبر “مطربا” الحدودي بين سوريا ولبنان”.

وأضافت أن “القصف الإسرائيلي تم بواسطة طائرات حربية، أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شمال قضاء الهرمل، واستهدف بشكل مباشر أحد الجسور الحدودية عند معبر مطربا جنوب بحير زيتا الحدودية بين البلدين”.

وقالت الوكالة: “في حصيلة أولية، أصيب 7 أشخاص أثناء محاولتهم العبور نحو سوريا، جراء غارة للطائرات الإسرائيلية، التي استهدفت جسرا يربط بين سوريا ولبنان، قرب معبر مطربا الحدودي بريف حمص”.

في السياق، أكدت إسرائيل، أنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال”، مشيرة إلى رفض “المقترح الأمريكي لخفض التصعيد في لبنان”، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بأن “الحديث عن وقف إطلاق النار غير صحيح على الإطلاق”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال”، مضيفا: “سنواصل محاربة “حزب الله” اللبناني بكل قوتنا حتى عودة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان”.

بدوره، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “وجود هدنة في الأفق”، وقال مكتب نتنياهو: “هذا اقتراح أمريكي فرنسي لم يستجب له رئيس الوزراء حتى الآن”.

كما أصدر مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، “توضيحا بشأن التوقيع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار”، بعد لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين.

وقال في بيان: إن “هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ونذّكر بما كان أعلنه رئيس الوزراء اللبناني فور صدور النداء المشترك بمبادرة من أمريكا وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان”.

وأضاف ميقاتي: “نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية”.

وكان أعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم “بأن وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل قد يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة”.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية “إنه بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بيانا، دعيا فيه إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، توقع المسؤولون الأمريكيون أن “يتحقق ذلك في غضون ساعات”.

وبحسب مسؤولين كبار في الولايات المتحدة، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن تفاصيل الصفقة، “فإنه من غير المتوقع أن يعود سكان الشمال الذين تم إجلاؤهم بسبب نيران “حزب الله”، إلى منازلهم في إطار الاتفاق المؤقت “حتى هناك ضمانات واضحة بأنهم سيتمكنون من العودة بأمان”، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين”، وبحسب التقرير فإن “الإدارة الأمريكية تتوقع أن تقبل إسرائيل ولبنان بالاتفاق خلال الساعات المقبلة”.

هذا وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، وكانت دعت أمريكا، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى، في بيان مشترك، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين إسرائيل ولبنان.