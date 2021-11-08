إسرائيل ومصر تعدّلان الاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما

أعلنت مصر وإسرائيل تعديل الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين من أجل تعزيز تواجد قوات حرس الحدود المصرية وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ إن اللجنة العسكرية المشتركة نجحت في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.

وأوضح عبد الحافظ أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمرار جهود الجيش المصري في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

من جانبها قالت إسرائيل أن اللجنة المشتركة، وقّعت على تعديل الاتفاقية الأمنية التي تنظم وجود قوات حرس الحدود في منطقة رفح لمصلحة تعزيز الوجود الأمني للجيش المصري في هذه المنطقة.

وأشارت إسرائيل أن المستوى السياسي في إسرائيل صادق على هذا التعديل.

الجدير بالذّكر أن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، قد فرضت قيودا صارمة على عدد القوات التي يمكن نشرها على جانبي حدود سيناء.