إسرائيل.. 4 إصابات جديدة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

وزارة الصحة الصهيونية أعلنت أنها سجلت 4 إصابات جديدة بكورونا الجنوب إفريقية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي بهذه الطفرة في الكيان الصهيوني إلى 12 حالة.

وعاد المصابون من الإمارات وبيّنت نتيجة الفحص في مطار بن غوريون أنهم مصابون بالفيروس، وتبين لاحقا أنهم مصابون بالطفرة الجنوب إفريقية، حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس في غضون الساعات 24 الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات النشطة إلى أكثر من 82 ألفا.

وسبق أن ذكرت وزارة الصحة أن “الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة”، بينما واصل عدد الإصابات بالطفرة البريطانية إلى قرابة 200 حالة.