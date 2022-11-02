إسقاط الجنسية والاستقالة من المنصب.. أهم بنود القاعدة الدستورية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إنّ المجلس صوت على جميع بنود القاعدة الدستورية ومنها ضرورة تقديم مزدوجي الجنسية المترشحون للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ما يثبت تنازلهم عن الجنسية الثانية.

وأوضح معزب في تصريح صحفي أنّ أي موظف قيادي في الدولة مدني أو عسكري عليه الاستقالة من منصبه بشكل نهائي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتابع معزب أنّ المجلس أحال القاعدة الدستورية إلى اللجنة القانونية والتشريعية لإعادة صياغتها، لعرضها على المجلس والتصويت النهائي مرة واحدة على جميع البنود.