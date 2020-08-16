إسقاط صاروخ باليستي أطلقه «الحوثيون» صوب السعودية

اعترض التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، صاروخاً باليستياً أُطلِق على أهداف جنوب المملكة وأسقطه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قولهفي بيان: ”قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية“.

من جانبه أفادت تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، اليوم الأحد، بأن التحالف بقيادة السعودية نفذ ضربات جوية ألحقت أضرارا بصهاريج للنفط في مصنع يقع في منطقة تابعة لسيطرة الحوثيين.

وقال التحالف بقيادة السعودية يوم الخميس، إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة مسلحة وصاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه منطقة بجنوب المملكة.

يُشار إلى جماعة أنصار الله “الحوثيون” صعدت هجماتها عبر الحدود منذ أواخر مايو الماضي، عندما انتهت الهدنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي أواخر يونيو، وصلت صواريخ إلى العاصمة السعودية الرياض، ورد التحالف بضربات جوية.

هذا وأطلق التحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015 عملية عسكرية لدعم القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة جماعة “أنصار الله” الحوثية.