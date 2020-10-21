إسقاط «مساعدات إنسانية» جواً على قرية يُحاصرها مُتشددون في مالي

قال الجيش المالي أمس الثلاثاء، إنه أسقط طعاما من الجو على قرية أكثر من 2000 شخص في وسط البلاد، ويحاصرها منذ أسبوعين مسلحون يشتبه بأنهم متشددون.

وقالت القوات المسلحة في مالي في بيان، إن طائرة نقل “نفذت عملية إنسانية مهمة” يوم الاثنين واليوم عندما ألقت شحنة من السلع الأساسية في فارابوغو.

لكن أحد سكان قرية مجاورة طلب ألا ينشر اسمه، صرح بأن المؤن المكونة من الحبوب وزيت الطعام غير كافية لتلبية احتياجات السكان المحاصرين.

وأفاد أحد السكان بأن قوات الجيش عجزت عن الوصول برا إلى فارابوغو لأن الأمطار أعاقت السير على الطرق.

والوضع في فارابوغو التي تسكنها أغلبية من عرق بامبارا، أكد من جديد الصعوبات التي تواجه الحكومة في بسط سلطتها على جزء من البلاد تزداد فيه قوة المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة .

وبدأ الحصار منذ أسبوعين عندما خطف المتشددون الذين يساندون بشكل عام الرعاة من عرق فولاني في نزاعاتهم مع المجتمعات القروية مثل بامبارا، عددا من القرويين واشتبكوا مع الصيادين في المنطقة حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.