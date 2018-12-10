إسلام سليماني لا يجد مكانًا في فناربخشه ولا ليستر سيتي

ويأمل العملاق التركي في التخلص من المهاجم البالغ عمره 30 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبلة لكن ليستر رفض عودة لاعب سبورتنغ لشبونة السابق.

وسجل سليماني ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم بينها هدفان في مباراة واحدة وكانت خلال الفوز بهدفين نظيفين على سبارتاك ترنافا السلوفاكي المتواضع في الدوري الأوروبي.

سليماني حصل على أربع بطاقات صفراء وطُرد مرة واحدة في بداية متواضعة مع فناربخشه.

وتعاقد ليستر سيتي مع سليماني مقابل 29 مليون جنيه استرليني عقب فوزه بلقب الدوري موسم 2015-2016 حتى ينافس جيمي فاردي مهاجم الفريق ، ومع ذلك شارك في 35 مباراة فقط في الدوري وسجل ثمانية أهداف.

وانتقل إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة في الدور الثاني من الموسم الماضي لكنه فشل في هز الشباك في أربع مباريات بينها واحدة خاضها منذ البداية.

ويبدو أن سليماني لن يبقى كثيرًا في فناربخشه حيث سيظل على مقاعد البدلاء على الأرجح وسيبحث عن ناد بديل في الصيف المقبل.