«إسماعيل يوسف» مديراً رياضياً لنادي الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد الليبي عن تعيين نجم الزمالك المصري السابق وعضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأسبق إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا للفريق، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لتعزيز البنية الإدارية والفنية للنادي العريق.

خبرة مصرية لقيادة مشروع الاتحاد

إسماعيل يوسف، الذي يُعد أحد أبرز أبناء الزمالك عبر تاريخه، يمتلك سيرة طويلة كلاعب دولي في صفوف منتخب مصر، وكإداري تولى مناصب مهمة داخل القلعة البيضاء، أبرزها منصب مدير الكرة ومدير قطاع الناشئين، خبرته الممتدة في إدارة الملفات الفنية والإدارية كانت سببًا رئيسيًا وراء قرار إدارة الاتحاد باستقدامه، خاصة في ظل رغبة النادي في الدخول في مرحلة جديدة من التطوير الشامل.

دور محوري في المرحلة القادمة

سيكون يوسف مسؤولًا عن التنسيق بين الطاقم الفني والإدارة، إلى جانب الإشراف على خطط التعاقدات، تطوير قطاع الناشئين، وتهيئة بيئة احترافية داخل الفريق الأول، وتراهن إدارة الاتحاد على خبرته في التعامل مع الأندية الكبرى والمنافسات القارية، لنقل عقلية الاحتراف إلى النادي.

أصداء التعيين

القرار لقي ترحيبًا واسعًا في الشارع الرياضي الليبي، حيث اعتبره كثيرون مكسبًا مهمًا للاتحاد، الذي يبحث عن العودة بقوة إلى الواجهة المحلية والقارية، كما رأت بعض التحليلات أن الاستعانة بخبرات مصرية عريقة بحجم يوسف يُعبّر عن رؤية واضحة لإدارة الاتحاد، الساعية للاقتراب أكثر من معايير الاحتراف العربية والأفريقية.

الاتحاد ورهان المستقبل

بهذا التعيين، يكون الاتحاد قد وضع لبنة جديدة في مشروعه التطويري، إذ يسعى النادي إلى الجمع بين الخبرة الفنية الميدانية والخبرة الإدارية، بما يعزز من فرصه للمنافسة على البطولات المحلية والظهور بشكل أقوى في الاستحقاقات القارية.