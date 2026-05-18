إشادة أممية بنجاح انتخابات «المجالس المحلية» للشباب

تلقى وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية هيثم الزحّاف تهنئة رسمية من صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، بمناسبة نجاح تنظيم انتخابات المجالس المحلية للشباب، في خطوة وصفها الصندوق بأنها تعكس تقدّمًا مهمًا نحو تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وترسيخ مبادئ المواطنة والمشاركة الفاعلة.

وأشاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجهود التي بذلتها وزارة الشباب في الإعداد والتنفيذ لهذا الاستحقاق الشبابي، معتبرًا أن الانتخابات تمثل محطة نوعية في مسار تمكين الشباب وتوسيع حضورهم في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني.

وأكد الصندوق أن تنظيم هذه الانتخابات يعكس التزامًا واضحًا بدعم فئة الشباب وإتاحة مساحات أكبر أمام مشاركتهم في الحياة العامة، بما ينسجم مع التوجهات الدولية الداعمة لتعزيز دور الأجيال الشابة في التنمية والاستقرار.

كما عبّر صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديره للشراكة القائمة مع وزارة الشباب الليبية، مؤكدًا استمراره في دعم البرامج والسياسات الموجهة للشباب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في قدرات وإمكانات الشباب الليبي.

وتأتي هذه الإشادة الدولية في وقت تعمل فيه وزارة الشباب على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية للشباب، ورفع مستوى حضورهم في المؤسسات المحلية، عبر آليات انتخابية وتنظيمية تسعى إلى ترسيخ ثقافة المشاركة وصنع القرار.

وتُعد انتخابات المجالس المحلية للشباب من المبادرات التي تهدف إلى إشراك الشباب بشكل مباشر في مناقشة القضايا المحلية والمساهمة في تقديم المقترحات والحلول المرتبطة باحتياجاتهم وتطلعاتهم داخل البلديات والمجتمعات المحلية.